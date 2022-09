Como parte del VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, reconocidos periodistas participaron del panel Situación actual de la lucha anticorrupción en Latinoamérica en el tercer día del evento.

Rosana Cueva, directora de Panorama en Panamericana Televisión, Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación en Latina Televisión, y, en representación de El Comercio, Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de este Diario, conversaron sobre la lucha anticorrupción en el país y a nivel regional.

América Latina es una de las regiones con mayor corrupción y la pandemia causó grandes retrocesos contra la lucha, indicó Fernando Chevarría, consultor en comunicaciones y ex director general de América Economía, quien moderó el panel. Agregó que la prensa ha hecho un gran trabajo para denunciar y visibilizar la corrupción existente.

Los periodistas centraron sus ponencias en los casos más emblemáticos de los últimos años como Lava Jato y el Club de la Construcción. Sobre Lava Jato, Christopher Acosta dijo: “es importante pensar en el impacto nacional porque desnudó los ingresos de dinero, de manera reservada, a las campañas políticas. Se desnudó una total corrupción a candidatos como quien compra boletos de lotería”.

Además, hizo un llamado a la empresa privada hacia la transparencia. “Desde la experiencia periodística es complicado investigar corrupción en el sector privado (...). Los únicos casos donde el privado ha colaborado han sido en contexto de colaboración eficaz o allanamientos. Ojalá los gremios tengan una forma más activa para responder cuando la prensa encuentre una apariencia errada. La empresa privada es una de las partes que se necesita cuando un acto de corrupción se concreta”, sostuvo.

En esa misma línea, Graciela Villasís explicó que Lava Jato es el caso más grande y existe un antes y un después. Sostuvo que existen problemas en el sistema peruano para investigar y acusar a los involucrados y eso demora el proceso. Por ejemplo, no existe un grupo de jueces específicos para Lava Jato, como sí fiscales, entonces llegan los plazos y se caen los procesos. Otro factor que se puede criticar es la dependencia que se generó con la fiscalía brasileña para obtener la información.

Villasís indicó que “como periodistas tenemos un deber de no dejar un caso que no ha sido concluido, es parte de nuestra responsabilidad hacer seguimiento y ponerlo en agenda”.

Por su parte, Rosana Cueva, recordó los diversos gobiernos en los últimos 20 años y cómo la corrupción afectó a cada uno y resaltó la importancia de la labor periodística. “Parte del compromiso de los periodistas ha sido tener un compromiso con la fiscalización del poder. [La corrupción] ha estado generando una inestabilidad nacional, sobre todo en un país con una fragilidad en las instituciones. Por eso el periodismo ha cumplido un papel fundamental, la prensa ha estado a la altura de estos retos”.

Agregó que el gobierno del presidente Castillo es un momento importante para la prensa por la cantidad de casos de corrupción que se destapan. Indicó que existe en la ciudadanía una sensación de que no está pasando nada y no pasará pues, según la fiscalía, hay una organización criminal en Palacio, pero el Congreso no cumple su labor de fiscalización. “Es un gran reto para el periodismo en este momento. Es una labor de servicio a la ciudadanía que tiene el deber y derecho de estar informado”, finalizó.

El VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción seguirá sus actividades este miércoles 21 de septiembre con un segundo bloque de “Tendencias mundiales en compliance” de manera virtual.

Continuará el jueves 22 de septiembre de manera presencial, en la Cámara de Comercio de Lima, durante todo el día con un bloque sobre “Actualidad de compliance y gobierno corporativo” y otro de “Prevención de lavado de activos y sus modalidades”.