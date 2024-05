Más información

Otras hipótesis

En su libro Mona Lisa: The People and the Painting, el británico Martin Kemp sostiene que la madre de Leonardo fue Caterina di Meo Lippi, una joven campesina huérfana de 15 años.





La escritora Robin Maxwell en Caterina da Vinci afirma que esta fue hija de un humilde alquimista y que llegó a disfrazarse de hombre para enseñar la alquimia a Leonardo.