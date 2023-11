La movida artística de Lima está activa todo el año, pero por pocos días los espacios confluyen para ofrecer una experiencia colectiva, encadenada una con otra incluso. Por eso existe el Gallery Weekend, creación de la Asociación de Galerías del Perú (GAAP) que durante años ha coordinado las exposiciones de múltiples espacios de la capital. En esta ocasión, once sedes en tres distritos reúnen exposiciones, inauguraciones y ofrecen visitas guiadas. Habrá pintura, escultura, fotografía, arte digital y más. Todo empieza este jueves 9 de noviembre y va hasta el domingo 12 de noviembre.

Desde la calle Basadre, pasando por Santa Cruz y luego hasta Grau; la ruta para disfrutar del Lima Gallery Weekend está en distancia caminable, como forma de probar que solo hace falta avanzar unas cuadras para encontrarse con arte hecho en el Perú que puede apreciarse gratis. Participan un total de once galerías: de Barranco están 80m2 Livia Benavides, Crisis Galería, Grau y Wu Gallery; representan a Miraflores Forum, Ginsberg Galería, Galería del Paseo y de San Isidro están Carlos Caamaño Foto-Galería, NOW: Gallery, La Galería y La Mancha Galería.

“Esto comenzó como una iniciativa con la intención de fortalecer, dar vida a una escena cultural tan potente como la limeña, en especial por haber una calidad de producción artística muy elevada. Hay estos modelos de gallery week o gallery weekend en Berlín (Alemania), Santiago (Chile), la de Buenos Aires (Argentina) que crean una un ambiente dirigido a promover la cultura y a unir a la comunidad”, dijo Livia Benavides, directora de la GAAP y una de las galeristas participantes. La organizadora cuenta que este evento es democratizador para el arte y parafraseó un dicho del curador Jorge Villacorta, según el cual “una muestra sin asistentes es una muestra fantasma”. Además, ella resaltó el carácter familiar del evento.

El Gallery Weekend no solo está dirigido a los entusiastas del arte, también busca impactar la comunidad creadora peruana, en particular a los artistas emergentes, ofreciéndoles una plataforma para mostrar sus piezas y contactarlos con otras partes de la cadena del arte, como galeristas, críticos, coleccionistas y otros artistas.

"Joya del Imperio", de Claudia Coca.

¿Cómo disfrutar mejor la confluencia de espacios y muestras? Si eres de los que tienen tiempo en un día útil, puedes ir este mismo jueves a cualquiera de los espacios barranquinos; que darán visitas guiadas de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Ya por la tarde ese mismo día, todos esos lugares tienen exposiciones individuales de los artistas Andrés Pereira Paz, Jimena Chávez Delion y Raúl Silva, así como colectivas con piezas de Valentino Sibadon, Patricia Roy, Mario Quezada, Víctor Delfín, Ricardo Wiesse, José Gomez, Alejandro Jaime, Christian Bendayan, Diego Molina, Moico Yaker y Alberto Grieve.

El viernes 10 las galerías de Miraflores y San Isidro ofrecen visitas guiadas de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m; tienen muestras de María Gracia de Losada, Claudia Coca, Fabiola Gonzáles, Vanessa Karin, María Abaddon, Fernando Dolorier, Ian Tevo, Rocío Gomez, Leoncio Villanueva, David Petroni, Zoe G. Serrano, Sonia Cunliffe, Liudmila y Nelson y Alejandra Ortiz de Zevallos. El sábado 11 y domingo 12, todas las galerías atenderán de 11:00 a.m. a 2:00 pm y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Sábado y domingo no habrá visitas guiadas.

Si bien se pueden visitar todas las galerías en un mismo día, Benavides recomienda dividir las actividades en dos días para “ver todo con calma”; recomienda también aprovechar las visitas guiadas para escuchar al artista o galerista dar información sobre de las muestras.

La ruta de las galerías