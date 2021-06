Conforme a los criterios de Saber más

Los últimos días en las redes sociales vienen circulando una serie de amenazas e intimidaciones que tienen a los artistas plásticos como objetivo. Una campaña dispersa, de personajes de poco predicamento en el sistema del arte; pero que se han expresado con virulencia frente a creadores que se manifestaron a favor del voto a favor de Perú Libre o en blanco.

Artistas como Ramiro Llona o Hans Stoll han señalado cómo ellos y otros colegas han sido injuriados. “Pareciera que la existencia de nuestra obra y de un mercado para el trabajo suponía un compromiso de la voluntad y una hipoteca de los principios”, escribió Llona, a propósito de la circulación de una aparente lista de artistas que se manifestaron en contra de la candidata Fujimori, con llamamientos para no adquirir obras de estos creadores.

Ramiro Llona ha señalado en redes sociales haber sido objeto de ataques por haber señalado sus opiniones independientes. (Foto: El Comercio)

Frente a estas reacciones insanas, consultado por El Comercio, el Ministro de Cultura Alejandro Neyra ha declarado su preocupación por mensajes de este talante y se manifiesta en defensa del derecho de expresión de los artistas. “No podemos detener nuestro esfuerzo por hacer comprender que nuestra cultura rica y diversa es lo que nos une”, señala Neyra. “Entre los derechos culturales que la Política Nacional de Cultura busca promover y asegurar está por supuesto el ejercicio de derechos civiles como el de la libertad de expresión”.

“Me preocupa ver que haya quienes pidan no visitar el Cusco, nuestra capital cultural y el lugar que todo peruano y peruana debiera conocer, y que haya quienes no puedan discernir entre lo que es una opción política y un compromiso con nuestro país, más estando tan cerca al bicentenario”, manifestó el representante del Mincul.

Las declaraciones del Ministro responden a un contexto de polarización que ha revelado comportamientos intolerantes de algunos representantes del coleccionismo local y sus agentes comerciales, los mismos que han difundido mensajes para boicotear en trabajo de los artistas peruanos que no votaron por la candidata Keiko Fujimori.

