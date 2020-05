“Con 175.000 soles puedo crear cuatro bibliotecas para el beneficio de 2000 niños por todo un año”, así de claro y contundente suena el escritor Javier Arévalo a través de la línea telefónica. Luego de que se conociera, que el compositor Richard Cisneros recibió S/ 175.400 por los servicios que brindó al Ministerio de Cultura en los dos últimos años las matemáticas comenzaron. ¿Qué podrían haber hecho los artistas, gestores culturales y productores de contenidos con una cifra similar a favor del arte y la cultura?

Denisse Dibós, directora de Preludio, afirma que con un presupuesto similar se podría hacer una obra musical como la que se montó el año pasado en el Teatro Municipal. Se llamaba “Todos vuelven” y era un repaso por los momentos más significativos de la historia del Perú. Desde los Incas hasta la independencia. La mega producción dirigida por Carlos Galiano contaba con una escenografía imponente, con plataformas movibles de casi cuatro metros de altura, con música en vivo, bailarines y cantantes. “Eran 18 actores en escena y 12 músicos”, recalca Dibós.

Pero también es posible hacer números con obras de teatro de menor presupuesto. La productora teatral independiente Milagros Crisostomo, quien ha montado obras en el Teatro Británico, Teatro Marsano, Centro Cultural del ICPNA y el Nuevo Teatro Julieta, entre otros, estima que con 175.000 soles podría producir hasta cinco obras de teatro. “Cada producción contaría con un elenco de cuatro actores, dirección y equipo de producción completo. Y esto incluiría el pago por tres meses de ensayo y dos meses de temporada. Cubrirías todos los gastos, generando ganancia para la compañía para que pueda reinvertir el dinero en más obras. Además, le darías más trabajo a productores de teatro, técnicos y ticketeras”, comenta.

Asimismo, si nos enfocamos en el tema de formación de artistas, con el presupuesto mencionado sería posible crear diez laboratorios o diez talleres de creación y experimentación con una decena de alumnos en cada uno de los grupos. “O podríamos solventar los gastos de cuatro escuelas de teatro por todo un año”, agrega Crisostomo.

Mediciones cualitativas

Águeda Noriega, historietista e ilustradora, no oculta la emoción que le brindaría contar con una cantidad de dinero similar para iniciar proyectos que movilicen e impulsen su sector. “Podría sacar adelante la industria editorial, hacer un apoyo masivo a las editoriales. Con ese dinero se podrían hacer talleres para nuevos ilustradores e historietistas en formación, cubriendo los gastos de los participantes, los profesores y publicar el material tanto en formato físico como virtual. Se podrían hacer demasiadas cosas. ¡Qué no podría hacer con esa cantidad!”, asevera.

Uno de los problemas que se le ha atribuido al Ministerio de Cultura es que no cuenta con una información clara sobre la cantidad de artistas, grupos, asociaciones y gestores culturales del país. En ese sentido, Miguel Aguirre, director de Amaru Casa Cultural, calcula que con 175.000 soles se podría empezar a resolver ese tema. “Con esa plata se podría iniciar una herramienta de mapeo para establecer las mesas de diálogo que son tan necesarias y que ayudaría a conocer el número de artistas que se dedican a la cultura. Creo que eso, además, beneficiaría a los artistas en situación vulnerable”, sostiene.

Problemas más allá del dinero

Para Javier Arévalo el problema del Ministerio de Cultura es el mismo desde hace muchos años. “Desde el gobierno de Toledo me convocan a reuniones, mesas, diálogos y más cosas parecidas pero no hay nada concreto. Quieren la foto, pero no políticas. Lo que el ministerio debería tener son políticas de largo plazo, visiones generales, pero eso no pasa. Solo desperdician la plata”, asegura.

Miguel Aguirre apunta que otro aspecto de fondo es que no se conoce ni se entiende lo que hace la cultura en una sociedad. “En el comunicado de reactivación que emitió el gobierno se incluía a las actividades culturales y artísticas bajo el rubro de “Entretenimiento”, lo que revela claramente que no hay una comprensión de lo que significa la cultura para una sociedad, ni su valor e importancia”, señala.

El escritor Paco Bardales llama la atención sobre la importancia de la verificación de los proveedores del Ministerio de Cultura. “Tenemos que transparentar la información. Necesitamos un sistema donde haya una relación de gestores culturales y que se encuentren identificados para que cuando se haga el arqueo se pueda identificar aquellos casos con órdenes de servicio que puedan ser irregulares”, acota.

Del mismo modo, Bardales indica que El Ministerio está en una encrucijada en la que debe demostrar su valía y utilidad respecto del colectivo del país. “Toda esta vuelta o puesta de reflectores sobre el sector ayuda a identificar sus debilidades más grandes y cómo es necesario hacerlo más dinámico y protagonista del impulso que merecen las artes culturales en nuestro país”, opina.

Finalmente, Denisse Dibós añade que el Ministerio de Cultura debería encargarse de ayudar a los artistas más necesitados. “Yo siempre soy optimista. Esperemos que pronto se tomen medidas que ayuden a afrontar la situación actual a tantos artistas que viven de su trabajo y que hoy no pueden llevarlo a cabo. Eso es lo más importante ahora”, apunta.

El amor al arte no es una frase hecha para desmerecer la retribución que se gana un artista por realizar su trabajo. Tras la renuncia de Sonia Guillén el sector cultura necesita, tal vez hoy más que nunca, de una visión estratégica y de managment que ayude y cuide a nuestra legión de pintores, cantantes, teatreros, cineastas, músicos, escritores, maestros, artesanos, dramaturgos, guionistas, escenógrafos, directores, productores, sonidistas, luminotécnicos, historietistas, ilustradores, bailarines y demás miembros que resguardan y mantienen viva el alma cultural del Perú.

