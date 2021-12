Conforme a los criterios de Saber más

De todos los sectores del rubro artístico y cultural tan golpeado por la pandemia del COVID-19, quizá los más golpeados fueron los artistas populares. Confirma esa apreciación la ministra de Cultura Gisela Ortiz: “Se vieron muy afectados, en primer lugar, porque son sectores que no tienen mucho soporte económico; y segundo, porque la mayoría de ellos vende de forma presencial, en las ferias que se generan en torno a sus fiestas tradicionales”.

Y si bien muchos de ellos fueron acreedores de los apoyos económicos que brindó el Ministerio de Cultura, como también señala la ministra, ese respaldo nunca es suficiente. “Son estímulos siempre limitados, que no resuelven todo el problema –reconoce la titular del Mincul–. Además, se entregaron a los artistas que teníamos registrados, que no significa que sean todos, pues hay muchos no registrados”.

Por eso es una feliz noticia el regreso a la presencialidad de la exposición venta de arte tradicional más importante del país: Ruraq Maki, hecho en casa. Una feria que fue creada en el año 2007 y que en estos 14 años se ha sabido consolidar como un importante espacio de intercambio, conocimiento y emprendimientos para dar a conocer la obra de importantes artistas, y al mismo tiempo contribuir a su economía.

La nueva edición de la feria Ruraq Maki reúne a más de 100 colectivos de arte popular de 22 regiones del Perú. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

UN PAÍS DIVERSO

Esta edición de Ruraq Maki es especial por varias razones. No solo porque se reactiva luego de muchos meses de para, sino porque lo hace de forma descentralizada, en seis ciudades diferentes. La primera se desarrolló en Cajamarca; luego se instaló en Puno y Ayacucho; el último viernes lo hizo en Lima, Trujillo y Huancayo; y esta semana comenzará en Iquitos.

Su versión limeña ha vuelto a instalarse, como solía hacerlo, en el Ministerio de Cultura de San Borja. Allí se ha conseguido reunir a más de 100 colectivos de arte tradicional de la costa, la sierra y la selva del país, con representantes de 22 departamentos.

“Ahora que se acercan las fiestas de fin de año, Ruraq Maki tiene muchas opciones de regalo para elegir –destaca la ministra Ortiz Perea–. Pero lo que quisiera invocar es que se tenga a la feria como primera opción de compra. Porque no solo se trata de llevarse arte tradicional a casa, sino de apoyar en la reinserción económica de estos artistas, de valorar su emprendimiento, de darle la independencia económica que necesitan a los colectivos, que principalmente están conformados por mujeres”.

La nueva edición de la feria Ruraq Maki reúne a más de 100 colectivos de arte popular de 22 regiones del Perú. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

REENCUENTRO Y CUIDADO

Coincidentemente, este Ruraq Maki comenzó el viernes 10 de diciembre, día en que se dio inicio a la exigencia del carné vacunación para el ingreso a lugares cerrados. Y la feria, por supuesto, no ha sido la excepción a esta norma, que incluye también la obligatoriedad del uso de doble mascarilla, y la ubicación de los stands en espacios al aire libre.

Como señala la ministra Ortiz, el Ministerio de Cultura también ha realizado una campaña de difusión sostenida sobre la vacunación, con gestores culturales en diferentes regiones del país, y a través de diversas lenguas originarias. “Hemos hecho todos los esfuerzos para contrarrestar algunas anticampañas que existen, o los propios temores que nade de información errada”, explica.

Además, Ortiz Perea resalta que en circunstancias como esta feria, en que la efusividad de compartir puede llenarnos de entusiasmo, es importante no olvidarse de que seguimos en un contexto de pandemia. Que este sea entonces un Ruraq Maki para reencontrarnos, pero siempre con el cuidado necesario. A disfrutarlo.

Sepa más

La feria Ruraq Maki se realizará hasta este domingo 19 de diciembre en el Ministerio de Cultura, de 10 a.m. a 8 p.m.

El ingreso peatonal será por la avenida Javier Prado, mientras que el vehicular por la Calle del Comercio (a la espalda del ministerio).