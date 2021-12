Conforme a los criterios de Saber más

“En Lima no existen los perros anónimos/ Todos sabemos sus nombres, sus caras y sus sonrisas”, escribió Montserrat Álvarez sobre nuestra ciudad. Otra poeta como Carmen Ollé se hizo una con la urbe: “Lima es una ciudad como yo una utopía de mujer”. Y otros optaron por retratar a su gente: Miguel Ildefonso al pintor Víctor Humareda “en su ventana ubicua/ del Hotel Lima en La Parada”; Domingo de Ramos haciendo lo propio con Chacalón, y Jorge Pimentel imaginando a Rimbaud en Polvos Azules.

Es así como nuestros poetas han mirado y pensado a Lima, la Ciudad de los Reyes, la horrible. Y varios de sus textos han sido reunidos en un bello libro: “Lima Escrita. Arquitectura poética de la ciudad 1970-2020″, antologado por el también poeta Carlos Villacorta Gonzales, que incluye, además de los mencionados, a plumas como las de José Watanabe, Rossella Di Paolo, Eduardo Verástegui, María Emilia Cornejo, Mario Montalbetti, Rocío Silva Santisteban, Eduardo Chirinos, Giovanna Pollarolo, entre otros.

“Lima Escrita” se ciñe a los últimos 50 años de producción literaria local no solo con el propósito de acotar la selección, sino para destacar algunos rasgos particulares de este último medio siglo en la capital. Villacorta apunta en el estudio introductorio del libro que la escritura urbana ha sido habitualmente relacionada con la narrativa debido a un discurso hegemónico, pero que en realidad son muchas las ciudades asociadas a sus poetas, como cita el autor: Walt Whitman con Manhattan, Pessoa con Lisboa, Borges con Buenos Aires.

“Los primeros discursos sobre Lima fueron escritos por sus poetas: Juan del Valle y Caviedes hablaba de la zona de la ribera del río Rímac, César Vallejo escribió la experiencia de la migración en ‘Trilce’, y José María Eguren recordaba melancólico el balneario de Barranco envuelto en la neblina. Lo que falta es hacer más visible ese vínculo. Ese es el propósito del libro”, advierte Villacorta.

Carlos Villacorta Gonzales (Lima, 1976) es el encargado de la selección de poemas en el libro "Lima Escrita. Arquitectura poética de la ciudad 1970-2020".

DESBORDE POPULAR

Al mirar el conjunto, se impone una compleja diversidad de voces y perspectivas sobre la ciudad. De hecho, Villacorta afirma que su objetivo es que se lea “como una calle de múltiples entradas y no como una vía con un único sentido”. Sin embargo, también es posible rastrear algunos denominadores comunes en la relación entre Lima y sus poetas.

Por un lado, la idea de ciudad caótica y extraña a la que suelen referirse varios de los versos incluidos en el libro. Por otro, y de manera más sutil, la sensación de nostalgia que se cierne sobre los limeños como su tenue garúa. “Lima es la ciudad de la nostalgia porque es la ciudad de millones de migrantes o de hijos de migrantes. Todos los poetas lo expresan a su manera sin darse cuenta”, dice el autor.

Villacorta, que radica desde hace un par de décadas en Estados Unidos y observa las transformaciones de Lima con distancia, también resalta la forma en que la poesía ha ido reflejando la imposición del sistema neoliberal. “Es una poesía que hace una revisión de las ruinas del discurso de izquierda ahora enfrentado a los grandes centros comerciales, el consumismo exacerbado y el poderío de las grandes empresas”, afirma.

“La lejanía me ha permitido ver y reflexionar sobre su crecimiento acelerado: explosión de edificios, tiendas, restaurantes, etc., así como el excesivo costo de vivir en una ciudad neoliberal”, reflexiona el autor. Y agrega: “Me queda claro que el derecho a vivir en la ciudad es crear un espacio participativo y democrático por el bien común de todos los ciudadanos y no de unos cuantos. Una ciudad que excluye y discrimina a sus habitantes nunca tendrá un buen futuro”.

Un rasgo que puede atisbarse en varios de los poemas incluidos en la recopilación, como este de Victoria Guerrero: “ella vuelve al único estado posible:/ la infancia/ su infancia en una casona burguesa de magdalena/ que ahora se derrumba como nuestros sueños”.

“Lima Escrita”

Prólogo y selección: Carlos Villacorta Gonzales

Páginas: 196

Editorial: Intermezzo Tropical

"Lima Escrita. Antología poética de la ciudad 1970-2020" (Intermezzo Tropical, 2021)

TE PUEDE INTERESAR