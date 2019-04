Anna Todd sobre "After": "Una mujer no debería sentirse avergonzada por experimentar su sexualidad"

El término 'fanfiction' se ha convertido en un recurso popular entre los adolescentes de la actualidad. De hecho, un 'fanfic' inspirado en la banda británica One Direction y publicado en la aplicación Wattpad fue el encargado de cambiar la vida de Anna Todd, la escritora estadounidense que hoy se ha convertido en un referente de la literatura juvenil gracias a su saga de libros "After".



Este jueves 11 de abril llega a la cartelera peruana la película basada en la historia escrita por Todd. "After" sigue a Tessa Young (Josephine Langford), una joven cuya vida se pone de cabeza cuando conoce a Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin), quien la hace cuestionar todo sobre ella y lo que quiere en su vida. Conversamos con la escritora acerca de este nuevo furor que mezcla la literatura y el Internet.

Como sucede con otras carreras, dedicarse a la literatura puede llegar a ser complicado. Uno nunca sabe si en algún momento de su vida podrá destacar del resto de autores. Algunos escritores se han visto obligados a abandonar el sueño de vivir de la literatura para dedicarse a otros trabajos y así poder llevar el día a día.

​Sí, yo he trabajado de todo lo que te puedas imaginar. Atendiendo personas, cuidando a niños, en restaurantes. Todos estos trabajos me entrenaron para poder escoger lo que realmente quería hacer. Me ayudaron a definir mi carrera.

¿Y recuerdas el momento en el que decidiste que querías ser una escritora?

​Sinceramente, no fue hasta que una editorial de libros me contactó para decirme que quería publicar mi trabajo. Por años, viví en negación acerca de la popularidad de "After". Incluso cuando lo publiqué en Internet, no creía mucho en el libro. Nunca pensé que podría vivir de esto o tener una carrera en relación a mis textos.

Pero, ¿siempre te gustó escribir? ¿O fue una pasión que descubriste al trabajar en "After"?

Me gustaba leer, pero fue después de publicar "After" que encontré una nueva pasión. Nunca pensé en escribir, los que se dedican a esto tienen una carrera universitaria, algo que yo no. Quizás esa fue una de las razones que no me permitió seguir ese sueño.

La cinta basada en los libros de Anna Todd se estrena este jueves 11 de abril.

¿Qué significa Wattpad para ti?

​Me cambió la vida. Es un espacio que te permite ser creativo y libre, que te deja publicar sin miedos. Amo que el lector sea el que decide, el que sigue la verdad del escritor. Normalmente, un autor tiene que esperar a que una editorial de libros lo busque y decida si su historia se publica o no. En Wattpad funciona diferente, cualquiera puede acceder a los libros y ver si, finalmente, le gusta o no.

¿Por qué crees que tus libros se han convertido en un fenómeno internacional? ¿Qué factor logró conectar tanto con el lector?

Eso es algo que nunca podré saber, pero creo que tiene que ver con el hecho de que hay un personaje para todos. Hay alguien reservado como Tessa, otro con secretos como Hardin. Algo que todos mis lectores dicen es que no importa que tengan 16 o 45 años, el libro les recuerda que siempre habrá una persona que no encaja, que se diferencia del resto. Como personas, siempre estamos buscando definir quiénes somos. No importa tu idioma, la edad o país del que vengas, todos pueden relacionarse con la historia.

Cuando la historia de un libro se traslada a la gran pantalla, los fanáticos temen que la película cambie la esencia del texto. ¿Cómo evitaste eso?

​Por suerte, puedo decir que he sido parte del proceso de desarrollo de la película al 100%. Desde el día uno. Busqué a los actores, trabajé en el guión, etc. Estuve todos los días en el set de grabación. Me metí bastante en el proceso, sé todo lo que ocurrió detrás de la cinta. Me siento feliz con el resultado porque la esencia de la historia sigue ahí. Es lo más cercano a lo que imaginé. [...] Como fanática de diferentes libros, también he sentido ese miedo de que mi personaje favorito desaparezca o que cambien su personalidad. Da miedo, pero aquí se hicieron los cambios necesarios. Especialmente, para un personaje como Hardin. Es diferente leer como él piensa a escucharlo en vivo y directo mientras dice sus líneas. Con este proceso, entendí que el hecho de que algo esté presente en el libro, no significa que también debe aparecer en la película. Sé que siempre habrán fanáticos a los que les gustará más el libro, pero eso es inevitable.

Con el éxito de "After", la relación sexual entre los personajes de Tessa y Hardin se volvió un tema de conversación constante. Incluso, se llegó a decir que este libro era una versión 'light' del fenómeno "Cincuenta sombras de Grey". Muchos te criticaron por eso.

​Primero que nada, amo la historia de "Cincuenta sombras de Grey". Me encanta que transmita la idea de que las mujeres no tienen por qué sentirse avergonzadas de experimentar su sexualidad. Es necesario hablar de esos temas, de la educación sexual. No es justo que se diga que las chicas que leen mis libros son muy jóvenes para "saber o hablar de sexo" y los hombres sí pueden hacerlo. En mi caso, yo nunca he visto un videojuego [para chicos] que no incluya personajes femeninos sexualizados. Los hombres consumen eso desde jóvenes y nadie los critica. ¿Por qué alguien me va a decir que no puedo escribir o leer sobre sexo? Tú hijo también lo hace y, sobre todo, de una forma que no es saludable. "After" empodera a las chicas. Es importante decirle a una adolescente que tiene todas las posibilidades para hablar sobre sexo y que no tienen por qué esconderse. Las mujeres no debemos sentirnos avergonzadas al hablar sobre estos temas.



¿Te identificas con el personaje de Tessa? ¿Dirías que ella es una versión idealizada de lo que aspirabas llegar a ser cuando tenías su edad?

​En realidad, me siento identificada con todos los personajes. Cada uno de ellos tiene un poco de mí. Al ser Tessa un rol protagónico, la gente piensa que ella es con la que me identifico más. Pero, en verdad, me siento más cercana con la forma en que Hardin piensa.

¿Sobre qué otras temáticas te gustaría escribir en tus próximos libros?

La adicción. Aunque ese es un tema del que también he hablado en los primeros. Tessa es un personaje que, de cierta manera, siente una adicción hacia Hardin. Hardin, por otro lado, es un alcohólico. Me gusta escribir sobre temas con los que la gente se pueda sentir ser incómoda, de los que no se habla mucho. Siempre quise ser ese tipo de escritora.

¿Hay planes para una secuela de "After" en la pantalla grande?

​Todo depende del éxito que tenga esta película, pero el guion ya es algo de lo que se ha conversado y hemos trabajado un poco. Todavía no puedo decir nada porque no hay algo oficial.