Desde tiempos inmemorables, el cine ha sido una de las armas más importantes para enfrentar problemas sociales, tocando temas que, por más evidentes que sean, no se suelen discutir en el día a día. “Así suena el Perú” es una producción de ese tipo, que pone en vitrina la dificultad que tenemos los peruanos para construir una sola nación. Pues tras 200 años de ser una república independiente, aún vivimos en un país con un latente racismo, clasismo y falta de reconciliación histórica.

Poniendo esta problemática sobre la mesa, los alumnos de los colegios Villa Caritas y San Pedro decidieron abrir la conversación mediante un proyecto cinematográfico producido, creado y protagonizado por ellos mismos.

La creación, producción y realización del largometraje empezó con un año de anticipación y se necesitó a un equipo de 40 personas. / Colegios Villa Caritas y San Pedro

¿Pero, cuál fue el origen de esta idea? “Este largometraje es un proyecto de Creatívita Cine, una iniciativa que comenzó en ambos colegios desde el 2015, la cual busca que los alumnos de actuación de último año puedan hacer un producto audiovisual. Dándoles la oportunidad de crear una historia, convertirla en un guion, participar en talleres de actuación frente a cámara y ser los protagonistas de su propio relato”, señala Marcelo Rodríguez, jefe del departamento de arte y cultura de dichos centros educativos.

Toda la travesía comenzó con más de un año de anticipación, en el 2021. Los colegios Villa Caritas y San Pedro cuentan con una metodología educativa en la que se propone un tema generador anual, con el fin de incentivar a la reflexión de los estudiantes. Y en este caso, los alumnos debían deliberar sus opiniones sobre el bicentenario del Perú.

A partir de diálogos y discusiones, se sacaron a relucir las características buenas y malas de nuestro país, con muchos retos por delante y heridas pasadas por sanar. “Por el contexto en el que nos encontrábamos en ese momento, con las personas nerviosas por las elecciones y prejuicios que surgían a partir de las barreras del idioma y culturas, queríamos representar un mensaje de la realidad que estábamos viviendo a través de nuestra película”, menciona Gabriel Berry, uno de los alumnos protagonistas del largometraje.

El director del proyecto, Konrad Brummert, es ex alumno del colegio San Pedro y egresado de la Universidad de Lima. / Colegios Villa Caritas y San Pedro

El making-off de un gran proyecto

“Al comenzar con la pre-producción, todo se realiza en conjunto. Una vez elegido el tema, los estudiantes inician la investigación del problema a abordar. Más adelante, se dividen en equipos, creando la comisión de guion –quienes redactan diversas versiones de este–, mientras los demás se preparan para la producción”, agrega Rodríguez. El director del proyecto suele ser un exalumno de los colegios en mención, y en esta oportunidad, Konrad Brummert fue quien lideró el equipo audiovisual que sacó adelante esta historia.

“Como parte del equipo de actuación, me sorprendió el hecho de ver in situ a los alumnos encargándose de una producción profesional. Con todo el interés que le pusieron, me asombraba gratamente ver a distintos equipos frente a cámara y detrás de ella –maquillaje, iluminación, etc.–. Es un trabajo muy enriquecedor para ellos porque así se dan cuenta de cómo es la realidad de los proyectos artísticos”, explica Gonzalo Torres, quien junto a Gustavo Mayer participa en este largometraje. Y es que, gracias al apoyo de la Universidad de Lima, los alumnos de estos colegios tuvieron acceso a equipos profesionales, salas de edición, grabación de audio y finalmente el uso del auditorio para el estreno de la película, el pasado 21 de octubre.

¿Cómo suena el Perú?

“La respuesta a esa pregunta conllevó al desarrollo de la trama, pues uno de los puntos clave de la película toma lugar en un reality show musical, donde dos grupos finalistas completamente polarizados entre sí deben competir ante los jurados para poder representar al Perú en un concurso internacional de música. ¿Cómo escoger de qué manera suena el Perú, entre dos grupos con choques de realidades y estilos de música? ¿Quiénes nos representan mejor?”, cuenta Berry. Precisamente, los protagonistas sacan a relucir muchas taras sociales al convivir entre sí en el programa, reforzando la idea de que estas se transmiten de generación en generación, buscando así cuestionar al público.

Mediante este largometraje, el colegio busca generar conciencia sobre la crisis de identidad nacional tras 200 años de ser una república independiente, en la que aún existe el racismo, clasismo y faltas de reconciliación históricas / Colegios Villa Caritas y San Pedro

Así como Gonzalo Torres y Gustavo Mayer, los proyectos de Creatívita Cine buscan contar con el apoyo de actores y actrices reconocidos en la escena peruana, con el fin de que las iniciativas también se conviertan en un semillero de alumnos que se dedicarán a este rubro audiovisual en un futuro. “La educación artística es muy importante, puesto que le da a los estudiantes una cantidad incontable de valores para la vida. Les enseña sobre el trabajo en equipo, la paciencia, la resiliencia, a contrastar diferentes opiniones y a apreciar todos los engranajes que sacan adelante un proyecto que va hacia un solo camino”, agrega el reconocido actor de Pataclaun.