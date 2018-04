"Avengers: Infinity War": Chris Pratt probó arroz con leche

De origen español, el arroz con leche es uno de los postres más conocidos de Perú y toda América Latina. Como parte de las actividades promocionales de la película "Avengers: Infinity War" el actor Chris Pratt probó algunos platos de la región.

Como se aprecia en un video subido por la cuenta YouTube de Marvel Latinoamérica, Pratt, que en "Avengers: Infinity War" interpreta a Star Lord, probó varios alimentos que se consumen en el continente. Tras degustar dulce de leche, al que consideró "demasiado delicioso", le tocó el turno al arroz con leche.

"Hombre, he decidido que me mudo a Argentina. Diablos, esto es bueno. Se siente como todo lo que el cereal dulce para el desayuno intenta ser, pero no consigue", indicó Chris Pratt. Entonces bebió mate y probó cacahuetes picantes.

En "Avengers: Infinity War" Star Lord (Chris Pratt), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Gamora (Zoe Saldaña), Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista) y Mantis (Pom Klementieff) participarán en la lucha contra Thanos (Josh Brolin), quien busca recolectar todas las Gemas del Infinito.

En el camino harán equipo con Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Spiderman (Tom Holland) y otros miembros de los Vengadores. Lucharán en la Tierra y el planeta Titán, todo para evitar la destrucción del Universo.

DATO

"Avengers: Infinity War" llega a los cines de Perú el jueves 26 de abril, viernes 27 a Estados Unidos.

Luego de esa película, Chris Pratt volverá en "Avengers 4" (2019) y "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (2020).