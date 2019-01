Ver "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul" en el cine: todo sobre la nueva película de BTS

Ver BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en el cine | En los últimos años, el K-Pop se ha posicionado en diferentes países del mundo como uno de los géneros musicales más populares y dentro de este fenómeno se encuentra BTS, la boyband que da la hora en Corea del Sur y que está cosechando triunfos hasta en Estados Unidos, el mercado más competitivo de todos.

Según el mismo creador de Bangtan Sonyeondan, Bang Sihyuk, BTS surgió con la idea de hacer las canciones más sinceras posibles, con letras que expresaran problemas sociales con los que no solo se identificaran sus integrantes, sino todo el mundo. Y parece que está funcionando.

Una combinación de sinceridad musical, de rap con las tendencias del momento y una apertura total a sus fans en redes sociales, convirtió a los miembros del grupo en ídolos, al punto que cada uno de sus anuncios es noticias mundial. Para el ARMY, BTS es ley.

En ese marco, el 26 abril de 2018, Big Hit Entertainment, la agencia detrás de BTS, anunció la gira internacional más grande de la banda con un tráiler que se apoderó de YouTube, y en poco tiempo, todas las entradas habilitadas en todos los países incluidos en la gira se habían agotado.

Por ello, para felicidad de las fans que se quedaron sin entradas y para las que se encuentran en países que BTS aún no visita, luego se anunció "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul", una película que fue filmada durante el concierto de BTS de agosto de 2018 en el Estadio Olímpico de Seúl, con la idea de estrenarla al mismo tiempo mundialmente, para que todos los fans de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook disfruten de sus canciones como si estuvieran en el mismo estadio, coreando y gritando en tiempo real.

Sin dudas, los chicos "Bangtan Boys" son tendencia mundial este 26 de enero, la fecha de estreno programada para la película, porque su ARMY se mantiene vigilante ante cualquier movimiento para publicarlo y difundirlo en las redes sociales.

Sinopsis de "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul"

Grabado en el Estadio Olímpico de Seúl durante el "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul", el concierto más esperado del 2018 en Seúl llega en exclusiva a las salas de cine del mundo entero, en una jornada única. Este evento reunirá a los fans de todos los países para celebrar el éxito planetario de los siete miembros del grupo, un fenómeno internacional sin precedentes.

Tráiler de "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul"

¿Cómo ver "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul"?

"BTS World Tour: Love Yourself in Seoul" se estrena este sábado 26 de enero al mismo tiempo en diversos países alrededor del mundo. En Latinoamérica, países como Chile, Argentina, Perú, México y Colombia están incluidos dentro de este lanzamiento en simultáneo.



Por tanto, conoce aquí cómo comprar entradas para "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul":

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en México

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en Perú: cines, horarios y precio de entradas

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en Colombia: cines, horarios y precio de entradas

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en Chile

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en Argentina: cines, horarios y precio de entradas

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en Ecuador: cines, horarios y precio de entradas

►BTS World Tour: Love Yourself in Seoul en Bolivia: cines, horarios y precio de entradas



Canciones de "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul"

BTS ha utilizado una serie de tres setlists a lo largo de sus conciertos. Cada una de ellas utiliza las mismas canciones, a excepción de los números 12 al 16, que se intercambian dependiendo del set utilizado:

"Idol" "Save Me" "I'm Fine" "Magic Shop" "Trivia 起: Just Dance" "Euphoria" "I Need U" "Run" "Serendipity" "Trivia 承: Love" "DNA" a. "21st Century Girl"

b. "Boyz with Fun"

c. "Dope" a. "Go Go"

b. "Attack on Bangtan"

c. "Go Go" a. "Blood Sweat & Tears"

b. "Fire"

c. "Blood Sweat & Tears" a. "Boy in Luv"

b. "Boy in Luv"

c. "Silver Spoon" a. "Danger"

b. "Dope"

c. "Fire" "Airplane Pt. 2" "Singularity" "Fake Love" "Trivia 轉: Seesaw" "Epiphany" "The Truth Untold" "Outro: Tear" "Mic Drop"