Una vez más, el Festival de Cannes se transformó en el epicentro del glamour, la belleza y la creatividad cinematográfica, donde celebridades de todo el mundo, incluyendo Perú, deslumbraron con su presencia. En la alfombra roja, la conductora de TV, exreina de belleza, modelo e influyente peruana Natalie Vértiz resplandeció, luciendo un audaz y deslumbrante traje del renombrado diseñador indio Manish Malhotra.

“Yo soy un poco de apostar a lo seguro, a lo que me hace sentir cómoda, pero este año decidimos hacer algo más arriesgado, más grande, más show. El vestido hermoso, maravilloso, que usé en la alfombra roja es un ‘custom made’ de un diseñador de la India que ha vestido a Naomi Campbell, a J. Lo. y a otras famosas. Sigo su trabajo desde hace algún tiempo, me encanta”, destaca Vértiz González.

Natalie Vértiz en la alfombra roja del Festival de Cannes luciendo un vestido del diseñador indio Manish Malhotra. (Foto: Natalie Vértiz)

Malhotra también es conocido por vestir a las principales mujeres de Bollywood, como Priyanka Chopra y Sonam Kapoor. Ha modernizado el tradicional vestido indio, es experto rompiendo reglas, y el vestido de Natalie, lo diseñó especialmente para ella.

“Siempre estoy intentando crecer, poder vestirme con los grandes diseñadores a los que admiro muchísimo porque la moda creo que es mucho más que una prenda bonita: detrás de cada marca hay historia. Hace unos días fuimos a la casa de Christian Dior, en la ciudad de la costa francesa. Fue emocionante, cosas como esa me hacen sentir feliz de estar en el camino que quiero estar”, sostiene.

Natalie Vértiz en la alfombra roja de Cannes luciendo un vestido del diseñador indio Manish Malhotra. (Foto: Natalie Vértiz)

Esta es la cuarta vez que Natalie llega a Cannes, y aunque ahora se siente más segura y confiada, asegura que el nerviosismo de la primera vez aún persiste.

“Estoy súper ilusionada porque cada vez que vengo vivo experiencias distintas. Poder regresar, además como embajadora de San Pellegrino, que es una marca que adoro y en la que creo por todo lo que comunica, es un sueño hecho realidad”, sostiene.

La ex reina de belleza llegó al bastión del séptimo arte el 21 de mayo, acompañada de Lucero, su manager, y de un equipo de audiovisual, para poder registrar cada detalle de su viaje.

“Es un trabajo arduo que hacemos en equipo, estamos correteando de un lado a otro para poder contarles a quienes me siguen todos los detalles del backstage, mostrarles con qué artistas me encuentro y todo lo que ocurre en estos días. Mi trabajo aquí como comunicadora o influencer es mostrar todo lo que pasa”, detalla.

Natalie, embajadora de prestigiosas marcas internacionales, es, ante todo, una apasionada representante del Perú. Desde que fue coronada Miss Perú Universo 2011, asegura, se dedica a difundir lo mejor de nuestro país en el extranjero.

“Soy sumamente feliz de ser peruana. Desde que fui coronada Miss Perú y me convertí en embajadora de mi país, siempre tuve claro que mi labor es dejar su nombre en alto”, sostiene.

Desde que llegó a Cannes, Vértiz no ha dejado de captar el interés de los medios de comunicación por los atuendos y las joyas que luce. “Por lo menos son 15 looks que luciré”, adelanta tras referirse a la fotografía que compartió en la que aparece con la modelo estadounidense Bella Hadid. “Es lindísima, me emocioné al verla”, detalla.

Finalmente, comparte sus sueños de crecer como actriz y, por qué no, algún día desfilar en la alfombra roja de Cannes como parte de las actrices nominadas a alguna categoría en competencia.

“Qué lindo suena eso, me encantaría. Creo que los sueños parecen inalcanzables hasta que los cumples. Siempre me puse metas y, poco a poco, las he ido alcanzando. Creo que, de todas maneras, hay que decretar lo que uno quiere y manifestarlo, sobre todo. Actué en algunas producciones peruanas, como ‘Al fondo hay sitio’, y en otras series. De hecho, estoy preparada. Llevé varios talleres de actuación, algunos también en Los Ángeles. El cielo es el límite y siempre hay que apostar por más”, sentencia.