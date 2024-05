Cannes se llena de glamour una vez más. La 77ª edición del Festival de Cine llega a la ciudad francesa con una serie de nuevos proyectos cinematográficos entre los que destaca el largometraje ‘Emilia Perez’. La cinta narra la historia de Rita, una abogada que se ve involucrada con el líder de un cartel mexicano, a quien ayudará a cambiar de sexo para huir de la justicia. La esperada cinta cuenta con la participación de Selena Gómez, quien regresa al cine después de mucha espera. La actriz tuvo un gran recibimiento en la alfombra roja, donde brilló junto a varias celebridades este último fin de semana.

Como se sabe, el Festival francés no es solo cine, también moda. En cada edición, actrices y artistas desfilan sobre la alfombra roja dejando en claro qué usaremos todos en las próximas temporadas del año. Colores, texturas y accesorios que dejan entrever las tendencias del momento. Selena Gómez no solo recibió una ovación por su papel en la película, también por su look.

La recordada actriz de Disney, derrochó elegancia con un vestido de la firma Saint Laurent. En tono blanco y negro, la pieza de escote Bardot y silueta ceñida realzó su figura. Un acierto por donde se vea, sobre todo después de muchos looks que no convencieron del todo a sus fanáticos en redes sociales. Junto a su estilista Erin Wals- parecen estar optando por siluetas más clásicas que la hagan ver más formal y elegante, pero sin perder juventud. Un truco difícil de alcanzar pero que esta vez parece haberse logrado.

Para acompañar el look, la también cantante llevó un collar y pendientes de diamante firmados por Bulgari. Dos accesorios que definitivamente elevaron el look al siguiente nivel. El estilismo se complementó con una coleta baja y dos mechones en el rostro; así como un maquillaje natural. Los toques que aportaron juventud y frescura al look final.

Selena Gómez es ovacionada por su interpretación en el film 'Emilia Perez'. (Foto: Redes sociales)

La actriz Hunter Schafer fue otra de las mejor vestidas de la alfombra roja. La estrella de ‘Euphoria’ presentó su participación en la nueva película Kinds of Kindness, del director griego Yorgos Lanthimos. Para la cita, llevó un vestido satinado de Armani Privé.

Como si fuera una experta en la materia, Schafer lució una pieza difícil de olvidar. Un vestido de escote palabra de honor, ceñido a la cintura, seguido de una falda estructurada. Todo de un celeste reflectante que brillaba más con el sol de la Riviera Francesa y los flashes de la cámara. Compleméntelo el look con un moño bajo y pendientes y collar de diamantes en tonos similares al vestido.

Tal como lo logra su compañera de reparto, Zendaya, parece que Schafer ha logrado una dupla interesante con su estilista Dara Allen, con quien crea sus looks para cada cita. Cada vez que aparece sobre la alfombra roja o en algún evento, la joven estrella no pasa desapercibida por sus elecciones de vestuario que suelen ser vanguardistas, juveniles y bastante arriesgadas.

Hunter Schafer deslumbra con un vestido satinado de Armani Privé. (Foto: Redes sociales)

La presidenta del jurado del Festival de Cannes de este año, Greta Gerwig, sorprendió también con sus estilismos. Entre los que ha llevado hasta el momento, destaca uno que se robó todas las miradas. El vestido rosado liso con bajo de plumas, firmado por Gucci. Combinó el look con unos pendientes largos y un maquillaje suave que logró un look juvenil y romántico.

La directora de cine parece haber optado por la versatilidad en esta edición del festival, pues todos sus looks han mostrado una faceta diferente de ella. Así lo demuestra el vestido morado de lentejuelas con escote profundo firmado por Saint Laurent, que llevó con un maquillaje de noche y joyas de Chopard. Un look que denotó sensualidad y poder, sobre todo llevando una de las tendencias más fuertes del año: los brillos.

Otra de las tendencias que primaron sobre la alfombra roja fueron los vestidos transparentes. Su máxima representante fue Bella Hadid, quien llevó un vestido camel transparente ceñido al cuerpo. Y aunque el look es de los preferidos de la temporada, tal vez no fue el más adecuado para una alfombra roja tan elegante y formal como la de los Cannes.

Greta Gerwig luciendo un vestido de Gucci. (Foto: Redes sociales).

La modelo Bella Hadid opta por un vestido transparente para la alfombra de los Cannes 2024. (Foto: Redes sociales).

Pero los looks de noche no fueron los únicos que se robaron toda la atención. El look de Sienna Miller ha sido de los más comentados en redes sociales. La actriz combinó una chaqueta de tejido escocés en tono arena, con unos pantalones anchos a la cadera que dejaban entrever una pieza de ropa interior a la cintura. Un look firmado por Schiaparelli que rompió con todos los moldes y logró el equilibrio perfecto para el evento de día.

Cate Blanchett también sorprendió con unos pantalones negros ceñidos y una blusa brillante de Louis Vuitton en tonos dorados. Mientras Demi Moore optó por lo clásico, luciendo un vestido negro de escote palabra de honor con balerinas en punta.

Los looks de Cannes 2024 aún no terminan, pero ya han dejado una serie de tendencias y consejos de moda para analizar.