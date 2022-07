Este 23 de julio a las 5 p.m. (hora del Pacífico) o 7 p.m. (hora peruana) tendrá lugar en la Sala H del Centro de Convenciones de San Diego uno de los paneles más esperados de la Comic-Con de San Diego: la presentación de Marvel Studios donde se espera que se revele el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU en inglés).

Se trata de la primera vez que la compañía regresa a la convención desde 2019, año en que Kevin Feige, el director de la casa productora, reveló las películas que conformarían la primera mitad de la Fase 4 del MCU.

La mayoría de las películas anunciadas en esa velada ya se han estrenado, pero se sabe que la filial de la ‘Casa del Ratón’ todavía guarda varios proyectos bajo la manga. Entre los filmes de los que se espera escuchar están “Black Panther: Wakanda Forever”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ y “The Marvels”, destinadas para salir a finales del 2022 y durante el 2023.

Póster promocional de "Black Panther: Wakanda Forever”, mostrando a Letitia Wright, Lupita Nyong'o y Danai Gurira (Foto: Marvel Studios)

También se espera saber más del reboot de los “Fantastic Four” que ha estado trabajando Marvel Studios, más aún luego de que Mr. Fantastic apareciera brevemente durante la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, interpretado por John Krasinski.

La pantalla grande no es el único interés de Marvel Studios, con sus series para Disney+ ganándole réditos en las guerras de streaming. Si bien es casi inevitable que “She-Hulk: Attorney at Law” y el especial de Navidad de los Guardianes de la galaxia tengan presencia durante el evento, es también posible que conozcamos la suerte de otras producciones como “Armor Wars”, “Ironheart” y “Secret Invasion”, tan cruciales para determinar el futuro del MCU como los filmes.

Series animadas

El ‘live action’ no es el único en lo que se está enfocando Marvel Studios y el 22 de julio reveló sus planes en el plano de la animación. De los proyectos anunciados, uno de los más interesantes fue “Spider-Man: Freshman Year”, una precuela animada a la primera aparición del Hombre Araña en el MCU que saldrá en el 2023. Este proyecto vino con dos sorpresas adicionales: en primer lugar que ya tiene una segunda temporada confirmada que se titulará “Spider-Man: Sophomore Year”, así como el hecho de que en el elenco de la misma participará Charlie Cox, actor que interpreta a Matt Murdock/Daredevil en la serie original.

Asimismo, aficionados de “What If...?” se alegrarán saber que habrá una segunda temporada de la serie, así como el esperado spin-off de “Marvel Zombies” donde los héroes se tendrán que enfrentar a un apocalipsis causado por los muertos vivientes.

Por último, aquellos con un gusto por la nostalgia también recibieron lo suyo con un primer vistazo a “X-Men ‘97″, continuación de la serie animada de los Hombres X de los 90 que se estrenará en la segunda mitad del 2023.