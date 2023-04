Hizo su primer casting a los cuatro años, y a los cinco ingresó como capitán de uno de los escuadrones del programa de TV “Pequeños gigantes”. Dos años después, Matías Raygada debutó en la pantalla grande. A los 7 años fue nominado a los Premios Luces 2015 por su rol en “Cementerio General 2″, y a los 13 obtuvo su primer premio internacional a Mejor actor en el Festival Hispano de Cine Entre Largos y Cortos Oriente 2021. Lleva actuando una década, y “Reinas sin corona” (2023) es su décima película. El éxito es una constante en la vida del adolescente, quien, a los quince años, se anima a conversar abiertamente de su experiencia con la tartamudez, un problema del habla que -asegura- nunca ha sido limitante para actuar ni perseguir sus sueños. “Nada es imposible si realmente lo quieres. Y yo quiero llegar muy lejos. Actuar en Estados Unidos es una opción”, comenta.

Matías Raygada tiene actualmente 15 años de edad. (Foto: Alessandro Currarino)

─¿Cómo llegas a la televisión?

A través de un casting. Un tío, que es periodista, le contó a mi papá que estaban haciendo pruebas para “Pequeños gigantes”. Fueron varias fases, me quedé hasta la última, pero no me eligieron. Sin embargo, luego de casi un mes, le llamaron a mi papá para decirle que me lleve porque había ingresado al programa en lugar de alguien que fue separado por un problema conductual. Ese fue el inicio de todo lo que vino después.

─¿Es verdad que Ricky Tosso, a quien conociste en ese programa, te dio una beca para su taller de actuación?

Así es. Me dio la beca cuando gané una competencia. Al final del taller presentamos una obra de teatro. Fue muy bonito.

─¿Alguien de tu familia es artista?

El compositor de “Mi Perú”, Manuel Raygada Ballesteros, es mi tío abuelo. Quizás de él heredé lo artístico.

─¿Cómo se lleva la popularidad a esa edad?

Nunca he tenido problemas con la fama porque me gusta tomarme fotos con las personas que se me acercan, saludar, conversar. He crecido recibiendo afecto de la gente, y en el colegio siempre me han tratado con cariño y respeto. Tengo muy buena relación con mis compañeros y maestros. Y mis padres nunca me han impuesto nada. Me apoyan porque saben que actuar me hace feliz.

─“Reinas sin corona” fue tu décima película en 10 años de carrera. ¿Cómo fue interpretar a Alonso, un personaje con bastante carga emocional?

Fue bastante fuerte. Terminé tan cansado que tuve que rechazar una propuesta para otra película. Pero debo agradecer que en estos diez años he tenido la oportunidad de interpretar a personajes distintos y complejos.

─¿Cuál fue el personaje más complejo?

Julito, en la película de terror “Cementerio General”. Se quedó mudo a raíz de una experiencia traumática. Tenía que expresar lo que sentía el personaje a través del rostro y movimientos; pero creo que lo hice bien porque ese año fui nominado a los Premios Luces en la categoría de Mejor actor secundario. Competí con reconocidos actores, a quienes respeto y admiro: Lucho Cáceres, Christian Meier, Bruno Odar y Rodrigo Sánchez Patiño.

─¿Cómo construiste a Julito?

Me recomendaron ver a Haley Joel Osment en la película “Sexto sentido”. No era un papel como el mío, pero me ayudó a interpretar mejor mi personaje y me generó gran admiración por ese actor talentosísimo.

─El director y algunos actores de “Cementerio general” dijeron haber presenciado fenómenos paranormales durante el rodaje . ¿Presenciaste alguno?

Grabamos en un edificio antiguo del Centro de Lima. Penaban bastante. Un día, que me quedé solo en una de las habitaciones, la puerta se cerró. Cuando giré para ver qué había pasado, vi a alguien asomarse. Me asusté, grité, entré en pánico porque no podía abrir la puerta. Pedí ayuda.

─¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que has enfrentado en estos diez años de carrera?

Creo que ha sido la tartamudez, un problema del habla que tengo desde siempre.

─¿Ha sido limitante para tu carrera?

Nunca ha sido limitante para lograr lo que me he propuesto, tampoco ha sido un problema porque nunca nadie se ha burlado de mí. De hecho seguiré haciendo más cosas. Estoy llevando una terapia, me va súper bien, estamos avanzando. Y me animo a hablar de este tema porque siento que tengo la madurez necesaria para hacerlo y porque creo que mi ejemplo puede servir a otras personas. La tartamudez no debe verse como algo negativo.

¿Tienes proyectos de actuación?

Tengo un proyecto para hacer una película que por el momento está en stand by. También tengo planes para ir a México. Antes de la pandemia lo habíamos conversado con mi mamá. También está la posibilidad de ir a Argentina, Colombia o Estados Unidos. Ningún sueño es imposible.

En 2015 fue nominado a los Premios Luces en la categoría a Mejor actor secundario. Tenía 7 años (Foto: Alessandro Currarino)