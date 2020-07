Disney ha retrasado una vez más su ‘live action’ de Mulan, esta vez indefinidamente. “En los últimos meses, ha quedado claro que nada se puede concretar cuando se trata de cómo estrenamos películas durante esta crisis de salud global, y hoy eso significa pausar nuestros planes de lanzamiento para ‘Mulan’ mientras evaluamos cómo podemos traer de manera más efectiva esta película para el público de todo el mundo“, dijo un portavoz de Disney a Variety el pasado viernes.

Esto marca el último retraso para “Mulan”; la cual originalmente se suponía que se lanzaría el 27 de marzo, pero se retrasó hasta el 24 de julio. Luego, Disney lo retrasó nuevamente hasta el 21 de agosto. La compañía también ha movido los estrenos de otros títulos como “Avatar” y “Star Wars”.

Todas las películas de “Avatar” y “Star Wars” retrocederán un año, según The Hollywood Reporter. De esta manera, “Avatar 2″ se trasladará a diciembre de 2022 y la próxima película de “Star Wars”, programada para diciembre de 2022, se remontará a 2023. No está claro si es o no la película de “Star Wars” de Taika Waititi.

La decisión de Disney de retrasar a “Mulan” llega inmediatamente después de que Warner Bros. retrase indefinidamente “Tenet”. Los estudios han tomado decisiones similares entre ellos, retrasando sus respectivas películas un par de semanas a la vez.

El CEO de Disney, Bob Chapek, aludió a ver cómo “Tenet” se presentaba en los cines antes de lanzar “Mulan”; mientras que el director de Tenet, Christopher Nolan, estaba más que feliz de ser el primer hombre en los cines. Si bien el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, anunció que la compañía “compartirá una nueva fecha de lanzamiento para Tenet”, no hay una fecha concreta aún.

“Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de los expositores y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la experiencia teatral en todo el mundo”, dijo Emmerich. “Desafortunadamente, la pandemia continúa proliferando, lo que nos hace reevaluar nuestras fechas de lanzamiento”, agregó.

Antes de la pandemia, tanto “Mulan” como “Tenet” podrían haber pasado los mil millones de dólares en la taquilla global.