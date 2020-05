Netflix adquirió la película de superhéroes que protagonizarán Dwayne Johnson y Emily Blunt, titulada “Ball and Chain” y basada en un cómic del mismo nombre sobre un matrimonio con poderes extraordinarios.

La plataforma de streaming se hizo con esta cinta después de conocer el proyecto hace unas semanas, informó el diario especializado The Hollywood Reporter, que añadió que tanto Johnson y Blunt serán productores del filme además de sus protagonistas.

El argumento explora el problema de que estas habilidades fuera de lo común solo funcionan cuando ambos dejan de lado sus diferencias sentimentales y se proponen trabajar juntos. “Ball and Chain” será el segundo proyecto conjunto de estos dos intérpretes tras “Jungle Cruise”, película de Disney dirigida por el director español Jaume Collet-Serra y que, debido a la pandemia del coronavirus que mantiene cerrados los cines de prácticamente todo el planeta, tuvo que retrasar su estreno del 24 de julio de este año al 30 de julio de 2021.

Además, Johnson tiene previsto presentar en Netflix la película de acción “Red Notice”, en donde compartirá protagonismo con otras dos figuras del máximo nivel en Hollywood: Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Por su parte, Gordon, que fue nominada al Oscar al mejor guion original por su trabajo junto a Kumail Nanjiani en “The Big Sick” (2017), ha escrito el guion de la nueva cinta de superhéroes que ofreció a diferentes estudios y plataformas digitales hasta que despertó el interés de Netflix.

“Ball and Chain” se convierte así en uno de los proyectos de la compañía para las próximas temporadas, dentro de su estrategia de producir más largometrajes exclusivos para su catálogo. Por ejemplo, en otro proyecto la actriz Blake Lively protagonizará “Dark Days at the Magna Carta”, una película posapocalíptica que Netflix ha impulsado con el objetivo de iniciar una posible trilogía si el estreno resulta un éxito.

