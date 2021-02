Este 28 de febrero será la ceremonia de los Golden Globes Awards, marcando el inicio de la postergada temporada de premios y reuniendo a lo mejor de la televisión y cine del año anterior. En estos tiempos sin precedentes que vivimos por la pandemia del COVID-19, la gala de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha seguido el ejemplo de sus contemporáneos para cambiar el formato presencial y realizarse de manera virtual.

Pero a pesar de los cambios a la gala, esta 78 edición de los Globos de Oro continúa exhibiendo tendencias ya presentes en los años pasados, como la mayor importancia de las plataformas de streaming entre los nominados. Netflix nuevamente demostró que se ha convertido en un gigante del rubro, con 42 de las nominaciones -22 en categorías cinematográficas y 20 en televisión-, seguido por 10 nominaciones de Amazon Studios y 9 de Hulu.

Esto también se vio reflejado en las principales categorías, con Netflix disputándose dominando el grupo de Mejor película dramática con las cintas “Mank” y “The Trial of the Chicago 7”, aunque los otros candidatos, incluyendo la favorita para ganar “Nomadland”, se encuentren fuera de plataformas de streaming.

HORA Y CANAL

La gala se podrá ver en vivo por la señal del canal de cable TNT. En el Perú, TNT estará disponible en los canales 102 (SD) y 730 (HD) en Movistar TV; los canales 22 (SD) y 590 (HD) en Claro TV y los canales 502 (SD) y 1502 (HD) de Direct TV.

La ceremonia durará aproximadamente tres horas, comenzando a las 8 p.m. hora del este y concluyendo a las 11 p.m. Aquí una lista de la hora de inicio dependiendo el país:

Estados Unidos (hora del este): 8 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del 1 de marzo

ONLINE

La ceremonia también estará disponible para ser vista online por medio de la plataforma digital TNT GO para los subscriptores de servicios de cable cuyos paquetes incluyan a este canal. Para ingresar a la misma solo tendrán que visitar la página web https://www.tntgo.tv/ y seleccionar el país y proveedor de cable de la persona e ingresar sus credenciales.

CONDUCTORAS

Los Golden Globes de este año significarán el retorno de dos de las conductoras favoritas de la historia del certamen. Y es que las comediantes Tina Fey y Amy Poehler regresan por una cuarta vez para amenizar la velada. En esta ocasión, al ser una edición virtual de la misma, las artistas presentarán la ceremonia desde las dos costas de los Estados Unidos: mientras que Poehler transmitirá desde el Beverly Hilton - el hogar histórico de la ceremonia- Fey hará lo mismo desde la sede de NBC en Nueva York.

Por cuarta ocasión, Amy Poehler y Tina Fey volverán a conducir la entrega de galardones (Foto: AFP)

PRESENTADORAS

Además de las dos conductoras, la ceremonia contará con una serie de celebridades que presentarán los premios, incluyendo los embajadores de los Golden Globes de este año Jackson y Satchel Lee, hijos del reconocido director Spike Lee. Entre los presentadores están:

Anthony Anderson

Awkwafina

Kevin Bacon

Sterling K. Brown

Michael Douglas

Cynthia Erivo

Tiffany Haddish

Kate Hudson

Annie Mumolo

Joaquin Phoenix

Margot Robbie

Kyra Sedgwick

Kenan Thompson

Susan Kelechi Watson

Kristen Wiig

Renée Zellweger

Catherine Zeta-Jones

Bryce Dallas Howard

Christopher Meloni

Rosie Perez

Christian Slater

NOMINADOS

Los Golden Globes revelaron su lista de nominados el pasado 3 de febrero. Aquí los nominados en las principales categorías cinematográficas y de televisión. Una lista completa de los nominados puede encontrarse en este enlace.

Mejor película - Drama

“The Father”

“Mank”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“The Trial of the Chicago 7”

Mejor película - Comedia o musical

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Hamilton”

“Music”

“Palm Springs”

“The Prom”

Mejor serie - Drama

“The Crown” (Netflix)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Ratched” (Netflix)

Mejor serie - Comedia o musical

“Emily in Paris” (Netflix)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Great” (Hulu)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

PREMIOS ESPECIALES

Además de los premios regulares, este año la reconocida actriz Jane Fonda será otorgada el Premio Cecil B. DeMille, el cual honra a las personas que han hecho contribuciones significativas en la industria del cine.

Mientras tanto el productor y guionista Norman Lear recibirá el Premio Carol Burnett, el cual celebra a las personas que han hecho contribuciones a la industria del entretenimiento televisivo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Minari - Tráiler oficial