Joker: fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores y personajes de Guasón | Solo unos pocos personajes del mundo de la ficción calan profundamente en la memoria colectiva y perduran en el tiempo. Carisma, acciones, filosofía o habilidades especiales son cualidades que muchas veces comparten estas figuras, que además son consideradas modelos a seguir. Sin embargo, no solo hay héroes entre estos, sino también villanos... y uno de ellos es el Joker.

También conocido como el Guasón en el mundo hispanohablante, el Joker ha sido uno de los principales enemigos de Batman en las historietas de DC Comics, pero se ha ganado su propio renombre por tener una mente criminal muy diferente a los delincuentes convencionales.

Durante muchos años, sus adaptaciones cinematográficas han sido bien recibidas por los fans, siendo considerada la de Heath Ledger, en "The Dark Knight", una de las mejores caracterizaciones de todos los tiempos. Ahora, muchos esperan que Joaquin Phoenix, el actor elegido para la nueva película de DC que será estrenada en octubre de 2019, represente de manera correcta al villano y archienemigo de Batman en Gotham City. Al menos las expectativas son grandes y está rumoreándose que sería la mejor actuación de la carrera de Phoenix.

Por lo pronto, "Joker" está siendo promocionada como una versión aún más oscura -de clasificación R por su "fuerte violencia sangrienta, comportamiento perturbador, lenguaje e imágenes sexuales breves"- pero sobria del origen del personaje, conocido simplemente como Arthur Fleck antes de que todo pasara. Eso sí, el filme, dirigido por Todd Phillips ("The Hangover") y ambientado en los años 80, no tendrá conexión con el Universo Extendido de DC (DCEU) visto hasta ahora. Además, su origen será contado desde una distancia escandalosa de los cómics.

"No seguimos nada de los cómics, por lo que la gente se enojará", explicó Phillips a Empire en julio.

"Acabamos de escribir nuestra propia versión de dónde podría venir un tipo como el Joker. Eso fue lo que me interesó. Ni siquiera estamos haciendo al Joker, sino la historia de convertirnos en Joker. Se trata de este hombre", añadió.

De acuerdo al productor de Warner Bros. Peter Safran, tanto "Joker" como "The Batman" serán las películas más oscuras del nuevo DC, que también tiene su cuota de alegría con "Shazam!" y de fantasía con "Aquaman"; mientras que el productor Michael E. Uslan sostuvo que "Joker" es "diferente a cualquier otra película de cómic que hayas visto ", pensamiento que amplió en julio cuando aseguró que la película es "diferente y única", como "Guardianes y la galaxia" y "Deadpool" lo fueron en su momento.

Las grabaciones del filme comenzaron en septiembre de 2018 y se extendieron hasta el 17 de diciembre pasado en locaciones de New York, Jersey City y Newark, que la magia del cine convirtió en Gotham City.

Según un informe de Deadline de finales de septiembre, “Joker” ganará alrededor de US$ 80 millones en su fin de semana de estreno en Estados Unidos a pesar de la controversia suscitada en Estados Unidos por el recuerdo de la masacre de Aurora (Colorado), de 2012, durante el estreno de “The Dark Knight Rises”. De hecho, el Ejército estadounidense advirtió sobre posibles amenazas de tiroteos masivos en los cines durante el lanzamiento de la película de Phillips.

HISTORIA Y SINOPSIS DE "JOKER"

Arthur Fleck es un comediante fracasado, con una vida desgraciada, que solo tiene en el mundo a su madre... y su venganza cuando se cansa de ser golpeado y humillado por la vida.

La primera descripción oficial de "Joker" decía que en la película "exploraremos la vida de un hombre despreciado por la sociedad, donde no solo trataremos de adentrarnos en su carácter energético, sino también de contar una historia más grande".

Más adelante, Warner Bros. compartió una descripción más detallada de la trama:

“Drama. ‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia”.

Cuando “Joker” comience en los años 80, será la historia de un comediante con un futuro desastroso, pero que con el tiempo se convertirá en uno de los criminales más peligrosos de su ciudad hasta adoptar el nombre del ya conocido personaje.

El 4 de septiembre, Warner Bros. lanzó una nueva sinopsis, que va mucho más a fondo en la trama:

"Siempre solo en la multitud, Arthur Fleck busca una conexión. Sin embargo, mientras recorre las calles de Gotham City y recorre los ferrocarriles grafitados de una ciudad hostil, repleta de división e insatisfacción, Arthur usa dos máscaras. Una, por su trabajo diario como payaso. La otra, que nunca se puede quitar, es el disfraz que proyecta en un intento inútil de sentir que es parte del mundo que lo rodea, y no el hombre incomprendido a quien la vida está golpeando repetidamente. Arthur, sin padre, tiene una madre frágil, posiblemente su mejor amiga y quien lo apodó 'Happy', un nombre que hizo nacer en Arthur una sonrisa que oculta la angustia que se oculta debajo. Pero, cuando es acosado por adolescentes en las calles, humillado por hombres de traje en el metro, o simplemente burlado por su compañeros payasos en el trabajo, este antisocial solo se desincroniza aún más con todos los que lo rodean".

"Dirigido, coescrito y producido por Todd Phillips, 'Joker' es la visión original del cineasta sobre el infame villano de DC, una historia de origen infundida, pero claramente fuera, de las mitologías más tradicionales del personaje. La exploración de Phillips de Arthur Fleck, quien es indeleblemente retratado por Joaquin Phoenix, es de un hombre que lucha por encontrar su camino en la sociedad fracturada de Gotham. Anhelando que brille alguna luz sobre él, busca los aplausos como un comediante de stand-up, pero descubre que la broma siempre parece estar sobre él. Atrapado en una existencia cíclica entre la apatía y la crueldad y, en última instancia, la traición, Arthur toma una mala decisión tras otra que provoca una reacción en cadena de eventos cada vez mayores en este estudio de carácter alegórico y crudo".

Póster oficial de "Joker" (Foto: Warner Bros.)

Ahora, todavía muchos confunden esta nueva película con el Joker de Jared Leto en "Suicide Squad". Sin embargo, se ha confirmado que ambas historias no se conectarán, ya que esta será una cinta completamente independiente a todas las historias contadas por DC hasta ahora.

En diálogo con Collider en 2018, Phoenix comentó que "Joker" no es una película de superhéroes, ni siquiera de estudio. En sus palabras, es una película que "se siente única".

"Creo que debajo de lo emocionante de estas películas y de su tamaño, hay personajes increíbles que se enfrentan a problemas de la vida real. Y a veces eso es descubierto y expuesto, y otras veces no, y por eso siempre sentí que había personajes en los cómics que eran realmente interesantes y que merecían la oportunidad de ser estudiados. Y entonces creo que eso es lo que Todd ve atractivo sobre esta idea", comentó el actor nominado al Oscar.

"Me tomo mucho tiempo y consideración cuando tomo decisiones sobre lo que voy a trabajar, siempre (...) Creo que es muy impresionante y (Todd) parece tener una comprensión muy interesante de este mundo y de lo que está tratando de decir. Y, por lo tanto, hay algo muy atractivo al respecto y en trabajar con él en este proyecto en particular. Se siente único, es su propio mundo de alguna manera, y tal vez, en su mayoría, asuste al mundo", agregó.

En la misma línea, el actor Marc Maron aseveró que el Joker de Phillips no es el tipo de películas de superhéroes visto hasta el día de hoy, su enfoque es el de una historia de origen y del "estudio del personaje de una persona mentalmente enferma".

"Se trata más de una película íntima y áspera con un alcance muy específico. Va a ser muy interesante ver cómo sale", declaró a NME.

Según trascendió, el guion de "Joker" está inspirado en "Taxi Driver", "Raging Bull" y "The King of Comedy", las tres del director Martin Scorsese, uno de los productores de la cinta, pero también en la novela gráfica "Batman: The Killing Joke", de Alan Moore y Brian Bolland.

Por lo expuesto, The Hollywood Reporter afirmó que contra toda regla de las películas basadas en cómics, "Joker" no tendrá ninguna secuela.

TRÁILER DE "JOKER"

El primer tráiler de "Joker" fue publicado el miércoles 3 de abril, poco después de mostrarse en la CinemaCon 2019, y por lo visto, Arthur Fleck se convierte en el Joker después de ser golpeado, humillado y despreciado por la sociedad durante mucho tiempo. La locura es su única respuesta cuando no puede hacer nada para escapar del abismo.

"Mi madre siempre me decía que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que yo tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo", dice Arthur, pero también también que el "mundo está cada vez más loco".

Además de muchas desgracias para Arthur, el primer adelanto de la cinta presenta a otros personajes como Zazie Beetz en la piel de Sophie Dumond y Frances Conroy como la madre de Arthur, cuya relación parece ser un tanto extraña. Thomas Wayne también tiene un espacio, donde condena un atentado en la ciudad.

Thomas Wayne también aparecerá en "Joker" (Foto: Warner Bros.)

En el tráiler se escucha un ensayo de la risa del Joker, evidenciada también a finales de febrero en una filtración.

"Solía ​​pensar que mi vida era una tragedia... ahora veo que es una comedia", reza Arthur al final del tráiler.

Tras la presentación del tráiler en la CinemaCon, Todd Phillips comentó que su "Joker" aún estaba "tomando forma", pero que sería una "sorpresa" cuando llegue al cine.

"Supuse que eso es lo que se espera de una historia de origen sobre un personaje querido que no tiene una historia de origen definitiva", remarcó.

Para Phillips, "Joker" puede describirse con una palabra: es una "tragedia".

El 28 de agosto de 2019 fue lanzado el tráiler final de "Joker", que además de dejar escuchar completa la risa de Arthur Fleck, muestra su ascenso, su relación con Sophie Dumond (Beetz), Thomas Wayne (Cullen) y Murray Franklin (De Niro), además que él mismo elige su nombre: Joker.

Después todo se torna caótico. Los payasos inundan Gotham City y Arthur lo disfruta, porque su ascenso no es un ascenso cualquiera. Es un ascenso en el mundo del crimen.

Arthur es otra víctima de Gotham City (Foto: Joker / Warner Bros.)

Este último tráiler fue anunciado en Instagram a través de unos teasers de la siguiente forma:

Posteriormente fue difundido más material, entre teasers y spots para televisión, con imágenes nuevas de la película.

Cuando comenzaron las grabaciones de la película, además de filtrarse varias imágenes, el director Todd Phillips compartió diversas fotos y una muestra de cámara de Joaquin Phoenix como el Joker.

En su momento también fue filtrada esta escena de persecución:

En diálogo con Total Film, Phoenix reconoció que en realidad aceptar el rol del Joker le tomó aún más tiempo del pensado y que viendo en retrospectiva el proceso, "no entiendo por qué" tardó en decir que sí.

Joker es el primer personaje del mundo de los cómics de Joaquin Phoenix, aunque el actor ya había sido tentado en el pasado por esta industria. Al nominado al Óscar le fue ofrecido el papel de Hulk en lugar de Edward Norton, así también hubiese sido Doctor Stranger si hubiese querido, pero estos personajes no estaban entre sus planes. Incluso casi rechaza al Joker por "miedo", aunque ese mismo "miedo", describió, puede ser "motivador", "nos guía, nos hace trabajar más duro".

Hecho el trabajo, Phoenix consideró que habrá momentos en los que el público se sentirá identificado y hasta apoyará al Joker, pero otros "en los que deberían rechazarlo". Según dijo, "me gusta la idea de desafiar al público y de desafiarme a mí mismo para explorar un personaje como este".

Cameron Bailey, codirector y director artístico del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde “Joker” fue proyectada tras su paso por Venecia, reseñó que la película se asemeja al trabajo de Martin Scorsese con “Taxi Driver” y que cuenta con “un tono y un enfoque interesantes”.

“Está ambientado a finales de los 70, principios de los 80 y parece que se hizo en ese momento. Es cruda en su aspecto (...) Tiene referencias al cine de Martin Scorsese y se siente como un logro cinematográfico de alto nivel. Aunque está trabajada con material muy populista, es muy ambiciosa. Por eso está en la gala", apuntó el crítico.

¿QUIÉN ES EL JOKER?

Dentro de DC Comics, el Joker es el mayor enemigo de Batman y su origen se remite justamente al #1 de "Batman", de 1940. El personaje fue creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane y a lo largo de su historia ha sido el responsable de numerosas tragedias como parálisis de Barbara Gordon y la muerte de Jason Todd.

Ahora, es cierto que el Joker debutó en 1940, pero su historia de fondo recién fue contada en 1951, en el #168 de "Detective Comics", en la historia 'The Man Behind the Red Hood!'.

Escrita por Finger, este arco cuenta que el Joker fue originalmente el trabajador de un laboratorio hasta que decidió robar US$ 1 millón a una compañía de juegos de cartas, usando el disfraz de Red Hood. Sin embardo, cometió el error de escapar a través de un pozo de químicos, cuyos vapores tornaron su cabello de color verde, sus labios de un rojo intenso y su piel blanca como la tiza. "¡Parezco un payaso malvado! ¡Qué chiste!”, dice el Joker tras verse por primera vez frente al espejo con su nueva apariencia.

“¡Me di cuenta de que mi nueva cara podía aterrorizar a la gente! Y como la compañía de cartas hizo mi nueva cara, me puse el nombre de la tarjeta con la cara de un payaso, ¡el Joker!", agrega el mismo Joker como narrador de su historia.

Ahora, si bien esta historia fue contada dentro de "Detective Comics", se trata de un relato no oficial y a la fecha, DC ha preferido mantener su origen y verdadero nombre en secreto.

ACTORES Y PERSONAJES DE "JOKER"

Joaquin Phoenix - Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro - Murray Franklin

Zazie Beetz - Sophie Dumond

Frances Conroy - Penny Fleck

Bryan Callen

Shea Whigham

Glenn Fleshler

Brett Cullen - Thomas Wayne

Marc Maron - Ted Marco

Douglas Hodge - Alfred Pennyworth

Josh Pais - Hoyt Vaughn

Bill Camp

Dante Pereira-Olson - Bruce Wayne joven

Jolie Chan – Trabajadora de la calle

Mary Kate Malat - Interna de Murray Franklin

Leigh Gill - Gary

Sharon Washington – Trabajadora social

Jon Douglas Rainey - Empresario

Matthias Sebastiun Garry – Paciente de Arkham

Jaine Ye - Protestante

Kim Brockington – Reportera de la NCB

Ben Heyman - Protestante

Ryan Funigiello – Ejecutivo Junior de Wayne Enterprise

Jim Cleary – Asistente de gala

Mark Lotito – Seguridad de la Torre Wayne

Rose Maria Wilde - Reportera

Lana McLellan - Protestante

Ray Rosario – Paciente de Arkham

Alfredo David – Joven de 16 años protestante

Jason John Cicalese - Protestante

Alexander Mercier - Payaso

Jesse Schratz – Niña enferma de Gotham City

Emmanuel Rodriguez - Protestante

Jane Fergus – Presentadora de la IBN

Dj Nino Carta - Orderly

Scott Martin - Sintecho

Frank Stellato - Buddy

Chuck Taber – Chico del delivery

Para América Latina, la voz del 'Joker' aún no ha sido oficializada, aunque el actor Mauricio Pérez, conocido por doblar al abuelo Simpson y al payaso Krusty -a partir de la temporada 25 de "The Simpsons"- y M’Baku en "Black Panther", fue su voz en los tráileres para este mercado. Eso sí, en redes se ha pedido a Rubén León como Arthur Fleck.

FICHA TÉCNICA DE "JOKER"

Dirección: Todd Phillips

Producción: Todd Phillips, Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

Guion: Todd Phillips, Scott Silver, Martin Scorsese

Música: Hildur Guðnadóttir

Edición: Jeff Groth

Cámara: Lawrence Sher

Casting: Shayna Markowitz

FECHA DE ESTRENO DE "JOKER"

"Joker" será estrenada a inicios de octubre de 2019 en todo el mundo.

CRÍTICA DE "JOKER"

Antes de su estreno comercial, “Joker” comenzó su gira en los festivales de cine más prestigiosos, recogiendo calificativos como “logro cinematográfico de alto nivel” y colocando al actor Joaquin Phoenix en la senda del Óscar 2019. Al menos en Venecia, donde fue proyectada el 31 de agosto, el aplauso fue general, al punto que se llevó el León de Oro de su 76 edición.

Para los críticos, "Joker" sin dudas es una de las mejores películas del año y sí, es cierto que algunas opiniones bajan un poco las revoluciones, pero el consenso parece estar del lado de Arthur Fleck.

Hasta el 1 de octubre, y sobre la base de 144 reseñas, “Joker” tenía una aprobación de 78 % en Rotten Tomatoes.

FORBES - MARK HUGHES

"'Joker' es una película fenomenal, destinada a enfrentarse a la actuación de Ledger de 'The Dark Knight' por el título de la representación definitiva en pantalla del personaje. Tan fabulosa es esta versión del Joker que es difícil imaginar para la próxima franquicia reiniciada de Batman otra versión del personaje en el corto plazo, por eso espero que Phoenix pueda ser persuadido para que repita el papel y de alguna manera se cruce con las películas de Batman de Matt Reeves en los próximos años".

THE GUARDIAN - XAN BROOKS

“Qué película tan gloriosamente atrevida y explosiva es ‘Joker’ . Es una historia casi tan retorcida como el hombre en el centro, repleta de ideas y lanzada hacia la anarquía (...) Después de haber saqueado descaradamente las películas de Scorsese, Phillips transforma los ingredientes robados en algo nuevo, de modo que lo que comenzó como una alegre sesión de cosplay se vuelve progresivamente más peligroso, y de alguna manera también más relevante”.

EMPIRE - TERRI WHYTE

"Audaz, devastadora y absolutamente hermosa, Todd Phillips y Joaquin Phoenix no solo han reinventado a uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine, sino que han reinventado las películas de cómics".

IGN - JIM VEJVODA

"'Joker' no es solo una increíble película de cómics, es una película increíble, punto. No ofrece respuestas fáciles a las inquietantes preguntas que plantea sobre una sociedad cruel en decadencia. El desempeño totalmente comprometido de Joaquin Phoenix y la maestría de Todd Phillips, aunque sin reinvención del material fuente de DC, hace de 'Joker' una película que debería dejar a los fanáticos de los cómics y a los no fanáticos, perturbados y conmovidos de todas las maneras correctas".

COMIC BOOK - BRANDON DAVIS

“'Joker' está cargada de misterio además de numerosos giros. Para cuando termine, los espectadores tendrán varias preguntas sobre la experiencia, algunas de las cuales podrían estar dirigidas hacia sí mismos. El Arthur de Phoenix se ríe a través de escenarios terribles. Por esto, el actor exige una nominación al Óscar, que podría no ser el único guiño de esta película de DC Comics. La cinematografía, la partitura y la dirección crean algo diferente a todo lo anterior, y es aterrador, emocionante y conmovedor”.

COLLIDER - STEVE WEINTRAUB

"Si bien algunos podrían haberse preguntado por qué 'Joker' estaba compitiendo en el Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Toronto, después de ver la película lo entiendo completamente. 'Joker' es una gran película y da la casualidad que es una película de cómics".

A propósito de las comparaciones con el Joker de Heath Ledger, que se hicieron recurrentes a lo largo del proceso de la película, el director Todd Phillips sostuvo que a diferencia del 'Guasón' del fallecido actor, "no creo que el objetivo de este Joker fuera ver arder el mundo".

"Este Joker tenía un objetivo completamente diferente en mente. Al comienzo de la película, él está sentado aquí haciendo esto (obligarse a sonreír y fruncir el ceño) en la primera escena. Es un tipo en busca de su identidad", expresó el cineasta en una conferencia de prensa posterior al estreno del filme en Venecia.

“Creo que se convierte, por error, en un símbolo, cuando realmente lo que estaba buscando era adulación. Este Joker nunca buscó que el mundo se incendiara. Es algo diferente", agregó.

Phillips avisó que su Joker, identificado por más de un trastorno mental, desencadena una revolución en el barril de pólvora que es Gotham City, pero su objetivo no es ese, sino "hacer reír a la gente de verdad".

"Pensó que había sido puesto aquí en la Tierra para hacer reír a la gente y alegrar al mundo, y tomó algunas malas decisiones en el camino, pero no, su objetivo no era ese. Creo que se convirtió en un líder equivocado, por así decirlo, o en un símbolo. Incluso De Niro, Murray, se lo dice. Y Arthur responde: "No, no soy un político". Simplemente no entendió lo que estaba creando", amplió sobre el mismo debate.

De otro lado, Phillips aclaró a The New York Times que siempre escribió "Joker" pensando en Joaquin Phoenix y no en Leonardo DiCaprio, como inicialmente reportaron los medios.

"Escribimos la película para Joaquin (...) No le entusiasmaba ponerse el traje para ninguna película basada en un cómic. Seguí esperando a que dijera: 'vale, acepto', pero nunca lo hizo", explicó el cineasta, antes de relatar cómo lo convenció finalmente.

Según refirió, visitó la casa de Phoenix varias veces durante tres meses para ganarse su confianza, sintiendo que audicionaba para el actor.

"Le pedí que viniera y me hiciera una audición. No fue una decisión fácil, pero él seguía diciendo: 'Seamos atrevidos. Hagamos algo' (...) Nunca obtienes un sí. Lo único que consigues son más preguntas", añadió el mismo Phoenix.

¿"JOKER" TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Si bien se han vuelto comunes las escenas post-créditos en las películas que tienen origen en los cómics, "Joker" se encuentra entre las excepciones.

Comic Book informó que al menos en sus primeras proyecciones, "Joker" no dejó ver ninguna escena adicional y eso se mantendría cuando llegue al cine, debido a que es una película que quiere valerse por sí misma, fuera de cualquier universo cinematográfico.

¿EL BATMAN DE ROBERT PATTINSON TIENE RELACIÓN CON EL JOKER DE JOAQUIN PHOENIX?

Batman y Joker, ¿estarán juntos otra vez en una película?

Robert Pattinson fue elegido para interpretar al próximo Bruce Wayne en reemplazo de Ben Affleck, pero en palabras del actor, no sabe si su trabajo pasará de más de una película, aunque eso parece poco probable.

Es más, durante una entrevista que concedió a Variety a principios de septiembre, el actor solicitó que se eliminara una declaración que comprometía a "Joker".

"Oh, mierda. Definitivamente no debería haber dicho eso. Estoy tan acostumbrado a otra clase de películas, que puedes ver tres veces y aún no saber de qué se trata", manifestó en relación al supuesto spoiler que había soltado, pero que fue censurado para no afectar los planes de DC.

¿Acaso contó que sí habría cierta relación entre el Joker de Phoenix y su Batman? Eso está por verse, considerando que el primero aseguró que solo haría de Arthur Fleck una sola vez.

FOTOS DE "JOKER"

La vida de Arthur Fleck nunca fue de maravillas (Foto: Joker / Warner Bros.)

Aún así, su sueño siempre fue hacer reír a la gente (Foto: Joker / Warner Bros.)

Pero el mundo no quería reírse con él, sino de él (Foto: Joker / Warner Bros.)

Arthur Fleck era una payaso callejero (Foto: Joker / Warner Bros.)

Pero después se convirtió en algo más (Foto: Joker / Warner Bros.)

Y su nombre nunca más sería olvidado en Gotham City (Foto: Joker / Warner Bros.)

Joaquin Phoenix es el Joker en esta versión dirigida por Todd Phillips (Foto: Warner Bros.)

La actuación de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck ha sido alabada por medio mundo (Foto: Joker / Warner Bros.)

Parece que ha sido la mejor opción para encarnar a este icónico personaje de DC Comics (Foto: Joker / Warner Bros.)

Arthur Fleck solo tenía a su madre (Foto: Joker / Warner Bros.)

Después solo tiene ¿su venganza? (Foto: Joker / Warner Bros.)