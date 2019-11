El Joker, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix, ingresó al prestigioso club de los mil millones de dólares de taquilla, esto después de alcanzar el último fin de semana, los US$ 1,016,599,593 millones de dólares a nivel mundial.

Con un presupuesto de US$ 55 millones de dólares, “Joker” se estrenó la primera semana de octubre y desde entonces se ha convertido en la favorita del público y la taquilla. Todo un éxito, en medio de las críticas a su violencia explícita por parte de una sociedad estadounidense turbada por los tiroteos masivos y la cuestión del uso libre de armas.

Joaquin Phoenix, por su parte, es el candidato Al Oscar no oficial que más fuerte suena para hacerse con una estatuilla a Mejor actor por su papel del histórico enemigo de Batman.

EL JOKER DE LOS RÉCORDS

Hace unas semanas, “Joker” se convirtió en la cinta para adultos más exitosa de la historia del cine en un estreno mundial. Sin embargo, este no es el único récord que ha superado la cinta dirigida por Todd Phillips.

1- La cinta más barata en alcanzar la marca de los US$ 1000 millones de dólares.

Con un presupuesto aproximado de US$ 55 millones de dólares, Joker desplazó a la cinta Jurassic Park, de 1990, que con 63 millones de inversión, recaudó US$ 1,030 millones de dólares de taquilla a nivel mundial.

2- Restringida con R de récord

Como se lee líneas arriba, para finales de octubre, Joker ya era la película más taquillera con restricción (R) más taquillera pero luego alcanzó el récord de película para adultos que supera los mil millones de dólares.

3- La más taquillera, aún sin el mercado chino

Joker superó los US$ 1,000 millones de dólares, aún sin haberse estrenado en China, el mercado cinematográfico más grande del mundo después de Estados Unidos. Cabe destacar que muchas de las películas de Hollywood como “Rápidos y furiosos 8”, “Venom” o “Transformers”, fueron un éxito de taquilla gracias al país asiático, lo que hizo que a varios estudios cinematográficos les interese promocionar sus películas en esta parte del continente que en Norteamérica.

4- Superior a los Avengers

Actualmente Joker figura en el puesto 13 de las películas basadas en cómics más taquilleras de la historia. Esto, teniendo en cuenta que las películas que la superan fueron un éxito en China. Si obviamos al país del oriente, la película de Todd Phillips superaría estaría en posición 8, superando los 975 millones de “Capitana Marvel”, los 973 millones de “Capitán América; guerra civil", los 931 millones de Spider-Man: Far From Home" y los 859 millones de “Aquaman”.

5- Superando al mismísimo Heath Ledger

Joker superó los US$ 1.004 mil millones a nivel global que logró “Batman: El Caballero de La Noche” en 2008, la cinta que consagró a Heath Ledger en el papel del despiadado Guasón.

6- Joker vs. Joker

Joker de Joaquin Phoenix no solo ha vencido al Guasón de “Batman: El Caballero de La Noche”, también lo ha derrotado a “Batman” de 1992, con Jack Nicholson en el papel del 'Bromas’ que recaudó US$ 411.5 millones, a “Escuadrón Suicida”, la muy criticada cinta con Jared Leto encarnando al Príncipe Payaso del Crimen y que obtuvo una taquilla de US$ 746 millones, y a LEGO “Batman: La Película” de Zach Galifianakis, que sumó US$ 312 millones en taquilla.