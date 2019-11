Desde que se estrenó “Joker”, la nueva película de Joaquín Phoenix y Todd Phillips, los fans no han dejado de hablar sobre una posible segunda parte. Si bien Warner Bros y DC Comics estarían más que dispuestos en producir una secuela, ¿qué opinan los protagonistas de la cinta?

En reiteradas ocasiones se les ha escuchado a Joaquín Phoenix y Todd Phillips tocar este tópico, en especial en las entrevistas que dieron durante la gira internacional de la película. Ahora, a semanas de su estreno, parece que las opiniones han cambiado un poco al reconocer el éxito que ha tenido esta nueva adaptación de la historia del ‘Payaso Príncipe del Crímen’.

Si bien al principio ambos estaban seguros de que esta sería una cinta única sin continuación, el tiempo y la reacción de los seguidores de DC han calado en sus expectativas, llegando a reconsiderar que podrían trabajar nuevamente juntos en otra película del Joker.

En una entrevista con Los Angeles Times, Todd Phillips reveló que actualmente él está más abierto de mente para una continuación de lo que estaba antes. No obstante, él tiene una sola condición con la cuál podría dirigir una secuela, además de trabajar junto a Joaquín Phoenix:

“No puede ser solamente una loca y salvaje película del Payaso Príncipe del Crimen. Tiene que haber una temática igual de resonante similar a la que el Joker transmite. Creo que ese es el por qué la película conectó, por lo que existe detrás del guión. Muchas películas son de la chispa pero esta es sobre la pólvora. Si puedes capturar nuevamente eso de una manera real, sería interesante.”

Joaquin Phoenix estaría dispuesto a una secuela si Todd Phillips y él concuerdan en la nueva temática (Foto: AFP)

“Joker” presenta el terrible camino de Arthur Fleck, un ciudadano de Ciudad Gótica con múltiples enfermedades mentales, en convertirse en el legendario payaso criminal de los cómics. Si bien la película cuenta con pocas referencia a las historietas de DC, muchos ya la consideran una de las mejores interpretaciones de sus orígenes que jamás se han hecho en la pantalla grande.

Sin embargo, tal como lo admiten Joaquín Phoenix y Todd Phillips en la entrevista, la película no conectó solamente por ser una nueva adaptación del personaje, sino que presentó diferentes problemas sociales y personales que conectaron con la audiencia a un nivel más profundo que el visual.

Entonces, ¿es posible hacer una secuela? Si, lo es. No obstante, Todd Phillips tiene claro que no va a ser posible recrear todo el contexto con el cuál la película se estrenó, ya que existieron diferentes factores alrededor de la cinta que la llevaron a su éxito y que puede no se repitan para su secuela.

De momento todo es incierto, pero debido al éxito del largometraje es posible que DC y Warner voten por hacer una secuela de la película. Si Todd Phillips y Joaquín Phoenix deciden hacerlo, explorar lo que sucedió a Arthur Fleck luego de la primera película aclararía muchas dudas en torno a la misma. Por ahora, solo queda esperar a que el tiempo pase para saber qué hará este dúo en la pantalla grande.