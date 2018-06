Lo más probable es que hayas visto a la protagonista de "Jurassic World: Fallen Kingdom" ("El reino caído") en alguna otra película y serie, aunque es recién en los últimos años que Bryce Dallas Howard (37) cobrado relevancia en Hollywood. Su carrera, no obstante, empezó en los años 80.

El debut de Bryce Dallas Howard en el cine fue con "Parenthood" (1989), cinta dirigida por su padre, Ron Howard. En la cinta su rol fue de extra y no sería la primera vez que el cineasta la incluiría en sus trabajos. Así ocurrió con "Apollo 13" (1995).

En 2006 parecía que los ojos de Hollywood se posarían sobre ella, esto por su trabajo en "The Lady in the Water" de M. Night Shyamalan, cineasta que había dirigido la exitosa "Sexto sentido" años atrás. No obstante, la película fue un desastre entre la crítica.

Fue el 2015 cuando Bryce Dallas Howard por fin conoció el verdadero éxito profesional, esto por su trabajo en "Jurassic World", nueva versión de la saga desarrollada por Steven Spielberg en los años 90. Dirigida por Colin Trevorrow, se convirtió en una de las cintas más taquilleras de la historia.

En "Jurassic World: Fallen Kingdom", la esperada secuela, ella vuelve a interpretar a Claire, quien ahora trabaja en una ONG para la protección de los dinosaurios creados vía ingeniería genética. Ella y Owen (Chris Pratt) vuelven a la Isla Nublar para rescatar a las bestias, que podrían extinguirse (otra vez) por un desastre natural.

DATO

"Jurassic World: Fallen Kingdom" llega a los cines de Perú el jueves 21 de junio.