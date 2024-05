Jerry Seinfeld está obsesionado con los desayunos, no debido a su importancia como primer alimento del día, sino por un irrefrenable gusto por la combinación entre un cuenco, una cuchara y la mezcla de leche y cereales, o cereales y leche. Aunque nada de eso se compara a su pasión por los pop tarts, alimento que lo acompañó casi todos los días durante la década de los 90 mientras grababa la exitosa serie que lleva por título su apellido, y que ahora forma parte de la trama principal de su primera película, “Unfrosted”: la historia de como Kellog’s y Post, empresas rivales del rubro de los cereales, compiten para crear un nuevo pastelito que cambiará el desayuno para siempre.

Jerry Seinfeld actuará como Bob Cabana, un empleado de Kellogg's , basado libremente en William Post

Tras casi 50 años dedicado a la comedia desde su aparición en el club de comedia Catch a Rising Star de la ciudad de Nueva York en 1976, Seinfeld aún encuentra gracia en los absurdos de la vida cotidiana, en la intersección entre lo anecdótico y los eventos efímeros que plantea su comedia, algo que lleva por título “comedia seinfeldiana”.

Al finalizar la serie más popular de comedia de la década pasada, “Seinfeld” (1989-1998), el camino natural para el comediante era Los Ángeles, donde podría continuar una carrera en películas de Hollywood. En su lugar, se dirigió a Nueva York, donde continuaría brindando shows de stand-up, escribiendo libros sobre sus rutinas pasadas en el escenario y realizando giras por diferentes clubes del mundo.

Netflix obtuvo los derechos de “Seinfeld” y se emite la serie desde la plataforma de streaming desde el 2021. (Foto: AFP)

Un nuevo comienzo

Durante el nuevo milenio, apareció en dos comerciales web de la marca American Express titulados “The Adventures of Seinfeld & Superman”, donde el artista apareció con un dibujo animado de Superman, a quien se hizo referencia en distintos episodios de la ya concluida serie.

Otras apariciones que hacían referencia a la serie de los 90 fue su aparición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en el 2004 para donar la “camisa hinchada” que llevaba en el episodio de “Seinfeld” del mismo nombre. Por aquel entonces, los seguidores del trabajo del comediante especulaban sobre una supuesta maldición, tras el fracaso de varios proyectos por parte de los antiguos miembros del elenco de la serie, algo que el comediante calificó como absurdo.

Jerry Seinfeld, durante una presentación en Nueva York en 2015. Esa semana fue demandado por la creación de un programa para el servicio Netflix. (Foto: AP)

En 2008, Jerry Seinfeld hizo una aparición en la 80° edición de los Premios de la Academia. Dio voz a su personaje animado Barry en “Bee Movie” y presentó la categoría de “Mejor cortometraje de animación”. Antes de anunciar a los nominados, mostró un montaje de clips de películas con abejas, bromeando que eran algunos de sus primeros trabajos, aludiendo a su papel como Barry en la película.

En el 2009, los exmiembros de la serie de los 90 aparecerían públicamente para reunirse en la serie “Curb Your Enthusiasm”, una aparición que lo pondría de regreso al radar público. Los proyectos posteriores fueron incrementándose, al igual que sus apariciones en programas como “The Daily Show”, “The Howard Stern Show”, “The Jay Leno Show” y “Saturday Night Live Weekend Update”.

Otros proyectos pequeños también incluyeron la serie web “Comedians in Cars Getting Coffee” (2012), una aparición en el videoclip de “Outro About Nothing” (2013) del rapero Wale, o su participación como presentador especial por los 40 años de “Saturday Night Live”.

Sin embargo, no sería hasta el 2017 que Seinfeld firmaría un acuerdo con Netflix para publicar y crear una nueva temporada para “Comedians in Cars Getting Coffee”, desarrollar comedias con guion y sin guion, y crear el especial de stand-up Jerry Before Seinfeld. Sumado a estos proyectos estaría el especial de stand up “23 HOURS TO KILL” (2022) que únicamente se puede ver a través de esta plataforma de streaming.

Más de 25 años después de la conclusión de “Seinfeld”, el comediante no se arrepiente del final de la serie, ni tampoco de no haber participado en la industria hollywoodense. Y fiel a su estilo desenfadado con la vida, ahora se aventura a ser director de cine, una evolución natural del “homo comedicus”.