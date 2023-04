Disney sigue en proceso de adaptar al live-action sus mayores éxitos animados, sin embargo, no todos han tenido buena recepción, como ‘La Sirenita’, la cual fue duramente criticada por haber elegido una actriz poco parecida al personaje original.

Para tranquilidad de los fans, este no es el caso, puesto que el papel de Lilo será interpretado por una actriz originaria de Hawai, tal como en la historia original. Se trata de Maia Kealoha, quien, a pesar de no ser muy conocida en Hollywood, ha participado en concursos de belleza como Little Miss Kona Coffee.

El casting estuvo a cargo de Rideback Ranch, quien tuvo la labor de buscar una niña que se pareciera lo más posible al tierno personaje de Lilo, uno de los más emblemáticos de las películas animadas de Disney.

El live action de ‘Lilo y Stich’ será el primer papel protagónico de la pequeña Maia. Además, el rodaje está próximo a comenzar, mientras el equipo de casting se encuentra buscando la actriz perfecta para Mertle, la compañera de clase de Lilo. A su vez, los encargados de efectos especiales tienen una ardua labor debido a que esta película cuenta con muchos alienígenas.