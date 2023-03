“Banshees of Inisherin” - Star

Todo parece transcurrir sin contratiempos en la isla ficticia de Inisherin, frente a la costa de Irlanda, hasta que el compositor musical Colm (Brendan Gleeson) le informa a su amigo de siempre, el granjero Pádraic (Colin Farrel), que la amistad entre ambos llegó a su fin. Este rompimiento de una amistad, que no tendría nada aparentemente novedoso, es la génesis de “Los espíritus de la isla”, cinta de Martin McDonagh. La frustración de Pádraic al no recobrar la amistad perdida de forma injusta, la honestidad con la que reclama a Colm por sus silencios y el vínculo tan particular que logra con cada uno de los elementos presentes en Inisherin lo elevan como el estandarte de una propuesta no solo bien escrita, sino además bien ejecutada.