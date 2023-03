8 / 11

Siguiendo con las celebraciones, el famoso parque temático Animal Kingdom cumple 25 años este 2023. A propósito, Disney está preparando una celebración a lo grande de la que te podemos adelantar el regreso del entretenimiento con el ‘‘Festival of the Lion King’’ y ‘‘Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond’. Además, otro imperdible del parque es el mundo de Avatar, en el que te sumergirás en Pandora y hasta podrás volar a bordo de un banshee gracias a la realidad virtual. (Foto: Disney)