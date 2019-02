Oscar 2019: "Green Book" sorprende y triunfa como la Mejor película

El premio más importante de la noche de los Oscar se lo llevó "Green Book". Esta cinta dirigida por Peter Farrelly es una comedia dramática que se centra en la fuerte discriminación que existió durante los años 60 en la zona sur de los Estados Unidos. Todo el elenco junto al director y el productor subieron a recoger la ansiada estatuilla dorada.

La cinta compitió con las películas "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Roma", "A Star Is Born" y "Vice". Aunque no había una clara favorita para esta categoría, las apuestas y los críticos se inclinaban por "Roma", que finalmente se llevó tres estatuillas: Mejor dirección, Mejor cinematografía y Mejor película en lengua extranjera.

Tráiler de "Green Book", filme con Viggo Mortensen que ganó el Oscar 2019. (Fuente: Difusión)

Peter Farrelly, quien tomó el micrófono para agradecer el Oscar 2019, destacó la labor del elenco del filme, pero en especial de Viggo Mortensen. "Esta película es de Viggo. Hicieron grandes trabajos todos, pero todo empezó con él", declaró.

"Green Book" llegó con 5 nominaciones al Oscar. Se llevó en total tres trofeos: Mejor película, Mejor actor de reparto (por el trabajo de Mahershala Ali) y Mejor guión original.

En el 2018, la película que se llevó el máximo premio fue "The Shape of Water" dirigida por Guillermo del Toro y producida por Guillermo del toro y J. Miles Dale. Un año antes, fue la cinta "Moonlight" la ganadora. Esta película tuvo como director a Barry Jenkins y en la producción a Adele Romanski, Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

El Oscar a la Mejor película es el premio de mérito otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos más importante. Se le entrega a los productores y/o director dellargometraje.

Esta es la categoría más importante de los Oscar porque premia la calidad en cuanto a la producción, dirección, actuación, escritura y otros aspectos desplegados en la creación de una película.