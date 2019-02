Oscar 2019: "Shallow" de Lady Gaga es premiada como Mejor canción original

La Academia de Hollywood dió a conocer esta noche a la ganadora en la categoría de Mejor canción original de los premios Oscar 2019. El tema "Shallow", de la película "A Star is Born" e interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper fue la vencedora.

"Shallow" fue escrita especialmente para la película "A Star Is Born" por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt. En la cinta fue interpretada por sus protagonistas Bradley Cooper y Lady Gaga.

La cantante estadounidense subió al estrado a recoger la estatuilla junto a Mark Ronson. Gaga estaba visiblemente emocionada, ella no podía creer que había ganado en la categoría.

Este premio no es una sorpresa, pues el tema "Shallow" ya había ganado en este rubro en los Globos de Oro 2019 y los Critics' Choice Movie Award. Además, Lady Gaga recibió un Grammy por esta canción.

Esta canción compitió con los temas "All the Stars" de “Black Panther”, "I'll Fight" de “RBG”, "The Place Where Lost Things Go" de “Mary Poppins Returns” y "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" de “The Ballad of Buster Scruggs”.

El Oscar a la mejor canción original es uno de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en reconocimiento a aquellos compositores cuyas canciones fueron creadas específicamente para acompañar una película.

En el 2018, el premio a Mejor canción original se lo llevó "Remember me" de la película "Coco". Este single fue escrito por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Un año antes, la ganadora fue "City of Stars" de la cinta "La La Land"; y fue escrita por Benj Pasek y Justin Paul y musicalizada por Justin Hurwitz.