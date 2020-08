Es uno de esos actores que generan unánime aplauso. Aquellos por los que nadie levantaría una ceja al escuchar frases contundentes como “el mejor actor de su generación”. Uno de los contados casos en que sus tiempos de para se deben a que no ha encontrado una película a su altura. Y aunque es verdad que algunos baches ha habido en su carrera, Sean Penn es capaz de disolverse en sus personajes, al punto que podemos llegar a no reconocerlo a primera vista.

Pero muchas veces el nombre de Penn, que hoy alcanza el título de sexagenario, no aparece en los titulares solo por sus notables performances actorales. Otras tantas lo hace por su carácter impulsivo, sus polémicas declaraciones, decisiones que difícilmente podemos considerar correctas, lo que lo convierte en un actor incómodo para la conservadora industria hollywoodense. Aquí 10 razones que hacen del actor una fuerza de la naturaleza.

Kevin Bacon junto a Sean Penn en "Mystic River" (2003), cinta por la cual Penn se llevó el Oscar a Mejor actor. (Foto: Warner Bros.)

1. Siempre será un tipo duro

A Sean Penn le quedan como anillo al dedo los papeles de macho alfa. Sin embargo, también proyecta esa energía en personajes marginados e incomprendidos, seres solitarios empeñados en hallar su lugar en el mundo. Recordemos “Dead Man Walking” (1995), donde interpreta a Mattew Poncelet, un condenado a muerte en Louisiana por el asesinato de dos adolescentes. con la cual obtuvo su primera nominación al Oscar y definió su trayectoria.

2. El único republicano que respeta es Clint Eastwood.

En 2003, Clint Eastwood, ya había firmado obras maestras como “Unforgiven”, “Un mundo perfecto” o “Los puentes de Madison”. Pero con ‘Mystic River’, donde Sean Penn se convierte en un mafioso de ribetes trágicos, entrega un drama seco y magistral. La adaptación de la fascinante novela del imprescindible Dennis Lehane, encuentra a un actor inspiradísimo que siguió sin chistar las indicaciones del octogenario director. Un trabajo que le valió su primer e indiscutible Oscar.

​Sean Penn alborota a fans en Lima, cuando llegó para participar en foro del BM y el FMI sobre jóvenes emprendedores en 2015. (FOTO)

3. Un actor independiente

No son pocas las veces que Hollywood ha intentado domar el inquieto espíritu del actor. Sin embargo, casi siempre Sean Penn ha sabido ir por la vida a su aire, sin concesiones a cambio de fama y éxito. Por eso desarrolló su carrera a espaldas de las grandes productoras, inclinándose por un cine independiente, en muchos casos realizado preferiblemente por amigos, como Tim Robbins o Susan Sarandon, y a partir de guiones que planteen un debate social, que el sabiamente escoge.

4. Sabe alejarse de los focos

El actor es esquivo con los medios de comunicación y renuente a asistir a las ceremonias de entrega del Oscar. Asimismo, aunque ha mantenido sonados romances con divas como Charlize Theron, Scarlett Johansson, Petra Nemcova, Robin Wrigth supo no soltar demasiadas prendas para la prensa del corazón. Eso sí, con la cantante Madona, con quien estuvo casado desde 1985 hasta 1989, no pudo evitar que su tortuosa relación generara diferentes escándalos.

Sean Penn con el desaparecido Hugo Chávez: "El actor es un activista de las luchas sociales", señaló el dictador venezolano.

5. Corazón latino

Con “21 gramos”, Penn y Alejandro González Iñárritu sellaron una sociedad irrompible, aunque a pocos les gustó escuchar al actor preguntándose quien había permitido el ingreso a Estados Unidos de este “hijo de perra” antes de entregarle el Óscar a Mejor Película por “Birdman”. No muchos entienden sus ríspidas bromas. Su simpatía por los desaparecidos dictadores latinoamericanos como Fidel Castro y Hugo Chávez será tema de polémica.

6. Crítico al gobierno

El actor es un constante crítico al gobierno estadounidense, muchos años antes que la gran mayoría del gremio se manifestara contra Donald Trump. Se manifestó hasta el final contra la invasión de los Estados Unidos a Irak, escribiendo una carta abierta al Presidente George W. Bush para que reconsidere su decisión. Llegó incluso a visitar Bagdad y recorrer sus calles y hospitales destruidos. En su primera novela “Bob Honey Just Do Stuff” (2017), ridiculiza la figura del presidente Trump, fantaseando incluso con su asesinato.

Sean Penn terminó su relación con Charlize Theron en el 2015.

7. La solidad no se trata de firmar cheques

La labor humanitaria de Sean Penn incluye su ayuda a las familias de Nueva Orleans que lo perdieron todo tras el paso del huracán Katrina, así como a las víctimas de Haití tras el terremoto. En 2010 creó una fundación (CORE) para ayudar a los damnificados por el terremoto en Haití, que ahora contribuye a la lucha contra el coronavirus ofreciendo pruebas gratuitas para la población más pobre de Nueva York y Los Ángeles, en iglesias y centros comunitarios.

8. Un actor con vocación de periodista sabueso

En octubre de 2015, Sean Penn se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán, en un encuentro gestionado por Kate del Castillo. La crónica de su cita con el capo del narcotráfico mexicano se publicó en enero de 2016 en la revista Rolling Stone, en medio de una tormenta mediática y política. La propia actriz mexicana tuvo declaraciones nada amables contra su colega, diciendo sentirse traicionada.

​Edición de enero de 2016 de "Rolling Stone", con la entrevista al ‘Chapo’ Guzmán, entonces el narco más buscado, a cargo de Sean Penn

9. Para Penn, Hollywood es “un circo ecuestre”

En una entrevista con Silvia Bizio, corresponsal del periódico italiano “La Repubblica”, Sean Penn señaló por qué se ha mantenido alejado del cine. “Me encanta el cine y me rompe el corazón ver que en la actualidad las cosas más interesantes suceden en la televisión. No sé si el cine podrá volver más allá de las sagas de alto presupuesto. No sé si las nuevas generaciones exigirán temas importantes en las películas, como lo hicieron después de la guerra de Vietnam. No sé si soy un dinosaurio, pero mi amor por el cine permanece intacto. Me encanta el equilibrio en el cine, ¡me siento triste de que ahora esté dominado por los circos ecuestres! Esa chica de la que me enamoré siendo joven, cuando entré en un cine oscuro, se fue. ¡Quiero volver a encontrar a esa chica y ver cosas diferentes en el cine!” Pese a su desilusión con el cine, Penn tiene previsto el estreno este año de “The Professor and the Madman”, drama dirigido por Farhad Safinia y en el que trabaja junto a otra de las estrellas más polémicas de Hollywood, Mel Gibson.

10. Los matrimonios ya no son como antes

Originario de Santa Mónica, Sean Penn vive en California con la australiana Leia George, de 28 años, hija del actor Vincent D’Onofrio y de la actriz italiana Greta Scacchi. Se casaron el pasado 30 de julio, en una ceremonia “virtual” como describió en el programa “Late Night with Seth Meyers”. “Fue un representante del condado (quien la ofició) a través de Zoom y estábamos en casa con ella, con mis dos hijos y su hermano”, explicó. El representante legal reconoció la unión y no tuvo ningún problema con la conexión a Internet. Fue una ceremonia rápida y sencilla” afirmó. Una manera extraña de afianzar un compromiso, pero que le generó menos preocupaciones que tener que organizar una gala en tiempos de pandemia.





