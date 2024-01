El nuevo fenómeno del cine coreano “Sobrevivientes: Después del terremoto” llega a todas las salas de cines peruanas el 25 de enero.

La cinta es producida por los responsables de “El juego del calamar” y protagonizada por Lee Byung-hun (El juego del calamar, Terminator génesis, G.I Joe), Park Seo-joon (The Marvels, Parásitos), Park Ji-hu (All of Us Are Dead de Netflix) y Kim Do-yoon (Estación zombie).

“Este conjunto dinámico de actores brindará al público una energía que nunca antes habían experimentado”, asegura el director Tae-hwa Eom.

“Mi principal preocupación era convencer a los espectadores de que esto podría suceder en la vida real”, aclara tras hacer hincapié en llevar la realidad a todas las áreas posibles, incluida la producción de escenarios y vestuario.

CONOCE MÁS: Diego Boneta y Martha Higareda se unen para un proyecto con Amazon Studios

¿De qué trata la película?





Un terremoto destruye Seúl, excepto un edificio. Los supervivientes del exterior se refugian en él, pero los habitantes originales se sienten amenazados y eligen a un líder para mantener el orden.

“Quería que fuera lo suficientemente realista y convincente para que el público creyera realmente que sólo un edificio sobrevivió al terremoto”, dice el director Tae-hwa Eom.

La película tendrá una duración de dos horas con diez minutos, es comercializada por BF Distribution y se estrenará este 25 de enero en los cines de Perú.