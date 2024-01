Tras comprometerse en las playas de Filipinas, Alejandra Baigorria y Said Palao regresaron a Perú para continuar con sus proyectos. Si bien sus vacaciones no han terminado, la empresaria se ha dado un tiempo para pensar en su boda y no descartó que sea televisada.

En una reciente conversación con América Espectáculos, la popular integrante de “Esto es guerra” contó detalles sobre su compromiso y aseguró sentirse bastante contenta por su presente con Said Palao.

“Estoy súper contenta, súper feliz, no he visto a mi familia, todos quieren reunirse conmigo, no he tenido tiempo de nada, he venido de frente a trabajar, pero estoy súper contenta, es una etapa de mi vida bastante bonita”, señaló Baigorria.

“Este año no creo que sea, en verdad que tengo que hacer bastantes cosas. La iglesia se separa con bastante anticipación, hay que ver cuándo hay disponibilidad para lo que yo quiero, tengo unas cosas específicas que quiero y tengo que acomodarme con los tiempos”, agregó.

Alejandra Baigorria quiere una gran boda

Si bien descartó que su boda se vaya a realizar este 2024, ‘Ale’ no le cerró la posibilidad a realizar una boda televisada, ya que quiere una ceremonia a todo dar.

“No sé si televisada, pero igual lo van a sacar, pero sí quiero que sea a lo grande y a mí no me molesta que sea televisada y que rajen lo que tengan que rajar”, precisó la popular ‘Rubia de Gamarra’.