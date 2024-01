Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron a propios y a extraños al revelar que se comprometieron durante sus vacaciones en las paradisiacas playas de Filipinas. Si bien sus seguidores se esforzaron por conocer los detalles de la propuesta y los preparativos que realizarán para su próxima boda, una interrogante que no ha tenido respuesta definida es la fecha de su casamiento.

En esta línea, los influencers usaron las redes sociales para señalar que aún no tienen un día exacto para el desarrollo de la boda, pero adelantaron que la ceremonia no se llevaría a cabo este año.

¿POR QUÉ ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO NO SE CASARÁN ESTE 2023?

Esta pregunta fue resuelta a través de la cuenta de Instagram de Said Palao, quien abrió su caja de preguntas en las historias de la red social y afirmó, junto a su prometida, que aún no hay una respuesta debido a que la planeación de una boda toma su tiempo. “Aún no tenemos esa respuesta (...) porque eso demora”, afirmó el deportista.

Por su parte, Baigorria compartió más detalles sobre su situación, señalando que es improbable que la boda se lleve a cabo este 2023 porque deben planear varias cosas, según recoge Infobae.

“Estamos disfrutando del viaje (de vacaciones). No nos hemos sentado a conversar”, comentó la empresaria inicialmente. “Llegando a Lima vamos a conversar con tiempo, con tranquilidad, porque además he averiguado un poquito y hay que separar iglesia, local, y todo eso es como que con un año de anticipación”, agregó, sugiriendo que planean tener un matrimonio religioso.

“Vamos a tomarnos un tiempo, supongo un añito, pero de todas maneras se van a enterar”, finalizó la ‘rubia de Gamarra’ con el objetivo de calmar a sus seguidores, puesto que señaló que el asunto de la fecha de su boda es una pregunta constante en sus redes.

¿DÓNDE Y CÓMO SAID PALAO LE PIDIÓ LA MANO A ALEJANDRA BAIGORRIA?

El 26 de diciembre, la emergente empresaria viajó a Filipinas con Sergio (su hermano), Facundo González (amigo de “Esto Es Guerra”), y por supuesto, Said Palao, la persona que le robó el corazón hace 3 años aproximadamente. Fue justo sobre el mar del país asiático donde Palao decidió arrodillarse para preguntarle a Baigorirria si quería casarse con él.

De acuerdo con las imágenes, Said Palao lleva a la orilla del mar a Alejandra Baigorria, quien cree que es para una fotografía, pero el chico reality termina poniéndose de rodillas y sacando el anillo de compromiso para pedirle que sea su esposa. Al ver el aro, la empresaria no puede evitar la emoción y da el “sí” en medio de lágrimas.

“Comprometidos”, es el breve, pero significativo mensaje que compartieron Said Palao y Alejandra Baigorria en sus redes sociales, junto al video que muestra la emotiva pedida en el mar.

¿CÓMO REACCIONARON LOS AMIGOS Y FAMILIARES DE ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

Aunque los influencers todavía no han compartido detalles sobre la boda que pronto llevarán a cabo, ya empezaron a recibir el respaldo familiar y amical necesario en este tipo de etapas.

Los comentarios en las diversas publicaciones realizadas por ambos acerca de la pedida de mano en Filipinas, no tardaron en hacerse sentir, siendo Austin, hermano del popular ‘Samurai’, quien dijo adorarlos, mientras que Michelle Soifer, por ejemplo, expresó que los ama y los felicita.

Asimismo, diversos personajes públicos que conocen a la pareja de novios reaccionaron de la siguiente manera y vía Instagram: