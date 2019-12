“Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: El ascenso de Skywalker”) marca el final de una era y tal como mencionó anteriormente el director J.J. Abrams en una entrevista para Comicbook, “los finales son lo que más me asusta. Se trata de cerrar esto de una manera que sea emocional y significativa, y también satisfactoria en términos de responder [tantas] preguntas como sea posible. Entonces, si dentro de unos años, alguien está viendo estas películas, las nueve, están viendo una historia lo más coherente posible”.

De acuerdo a su descripción oficial, “la Resistencia sobreviviente se enfrenta a la Primera Orden, y Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes encararán nuevos retos y una batalla final con la sabiduría de las generaciones anteriores".

La novena y última película de la saga principal de Star Wars se estrenó en Perú y otros países de Latinoamérica el 19 de diciembre mientras que a Estados Unidos llega un día después. Hasta el momento, tanto la critica como la fanaticada de la opereta espacial está divida.

Pero si quieres sacar tus propias conclusiones necesitas ver “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Si aún no ves el Episodio IX esta guía sobre los personajes te ayudará a entender mejor todo. Si eres fans de la saga definitivamente ya viste la cinta, pero esta información igual podría servirte para identificar a algún nuevo personaje.

REY (Daisy Ridley)

Antes de convertirse en la última aprendiz de Luke Skywalker era una carroñera que vivía en el el desolado mundo fronterizo de Jakku durante la era de la Nueva República. Ahora convertida en una Jedi aún intenta descubrir su origen y derrotar al lado oscuro.

REY (Daisy Ridley) (Foto: Disney)

KYLO REN (Adam Driver)

El hijo de Leia y Han Solo aún busca terminar con La Resistencia, pero al igual que su crece su odio que lo empuja al lado Oscuro de la Fuerza también crecen sus dudas sobre sus anteriores decisiones.

KYLO REN (Adam Driver) (Foto: Disney)

FINN (John Boyega)

El stormtrooper renegado es ahora uno de los líderes de la Resistencia junto a Poe Dameron. Aunque sirvió a la Primera Orden en el pasado ha demostrado estar dispuesto a dar todo por Rey y la causa que ella defiende.

POE DAMERON (Oscar Isaac)

Poe es un piloto que se une a la Resistencia tras la evacuación de D’Qar, y junto a Finn y Rey forman una triada similar a la que en su momento formaron Luke, Leia y Han Solo.

LEIA ORGANA (Carrie Fisher)

La hermana de Luke fue princesa y líder de la Alianza Rebelde y ahora es la General al mando de la Resistencia. Leia podría ser la clave para salvar a su hijo Kylo.

LEIA ORGANA (Carrie Fisher) (Foto: Disney)

LUKE SKYWALKER (Mark Hamill)

Aunque dio su vida por la Resistencia Luke SkyWalker volverá en “Star Wars: The Rise of Skywalker”, imaginamos que como un espectro en la Fuerza.

LUKE SKYWALKER (Mark Hamill) (Foto: Disney)

CHEWBACCA

Después de perder a su mejor amigo Han Solo el wookie continúa trabajando para la Resistencia y tiene como nuevos compañeros de aventuras a Rey, Finn y Poe.

GENERAL HUX (Domhnall Gleeson)

El General Hux ha estado envuelto en una lucha de poder con Kylo Ren por el liderazgo de la Primera Orden. ¿Seguirá tratando de alcanzar el poder y destruir a Kylo Ren?

LANDO CALRISSIAN (Billy Dee Williams)

El mítico Lando Calrissian regresa para el final de la saga. En los avances se le ve piloteando una nave, lo más probable es que sea parte de la batalla final.

LANDO CALRISSIAN (Billy Dee Williams) (Foto: Disney)

DICHA ZORRI (Elizabeth Jennings)

Se trata de una cazarrecompensas que pasó un tiempo en el planeta Kijimi durante la guerra entre la Primera Orden y la Resistencia.

GENERAL LEAL PRYDE (Richard E. Grant)

Tras la muerte del Capitán Phasma durante “Star Wars: The Last Jedi” el general leal Pryde asume el liderazgo en la Primera Orden.

JANNAH (Naomi Ackie)

Jannah es una stormtrooper renegada y se rumorea que este personaje podría ser la hija de Lando Calrissian.

JANNAH (Naomi Ackie) (Foto: Disney)

ROSE TICO (Kelly Marie Tran)

Rose es una mecánica de la Resistencia que inicialmente llama a Finn desertor, pero luego se hace amiga de él y sus compañeros en "The Last Jedi".

ROSE TICO (Kelly Marie Tran) (Foto: Disney)

BABU FRIK

Babu Frik es un experto en droides del planeta Kijimi, y tendrá un rol clave en “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

C-3PO

El droide de protocolo tendrá mayor protagonismo en el final de la tercera trilogía de Star Wars.

En el tráiler de "Star Wars: El ascenso de Skywalker" C3PO aparece con los ojos rojos (Foto: Disney)

R2-D2

El mítico droide ¿también tendrá un rol decisivo?

BB-8 Y D-O

BB-8 encontrará un nuevo amigo: D-O.