Una de las películas independientes más aclamadas por la crítica internacional, “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”, de A24, llegará a los cines del país de la mano de la distribuidora Diamonds Films Perú.

La comedia de ciencia ficción de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert (también conocidos como Daniels) se volvió en un fenómeno de las redes sociales desde su estreno y actualmente cuenta con 96% de aprobación en Rotten Tomatoes.

La película explora el multiverso, un concepto que gracias a Marvel y producciones como “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” goza de gran popularidad. Aunque además la cinta se encarga de rendir homenaje a los clásicos del cine de artes marciales.

El filme resulta en una hilarante comedia negra donde seguimos a una inmigrante china, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que emprende una aventura en la que, sola, intentará salvar el mundo explorando otros universos y otras vidas que podría haber vivido. Pero las cosas se complican cuando se queda atrapada en este multiverso y no puede volver a casa.

Aunque el estreno en Perú ya ha sido anunciado, aún no hay fecha confirmada, por lo que seguramente se estará anunciando en las próximas semanas.