“En realidad soy muy relajado, sí, muy relajado, y trato de no compararme con nadie, trato de avanzar a mi propio ritmo, lento, o rápido, como sea. Creo que yo no soy nada exigente conmigo mismo, para nada”. Tales son las palabras de Luis Arturo Villar Sudek, un nombre que tal vez signifique mucho para ustedes. Por el contrario, es su ‘nick’ de internet, Luisito Comunica, el que tiene más reconocimiento.

Nacido en Puebla, México, en 1991, Luisito, o ‘el Pillo’ como lo llaman de cariño sus seguidores, lleva unos 15 años como creador de contenido en internet; trabajo constante que en la actualidad lo posiciona como uno de los ‘youtubers’ más populares de habla española; con casi 40 millones de seguidores. Como parte de esta tendencia en América Latina de contar con voces reconocidas para el doblaje, en 2020 fue elegido para formar parte de las voces localizadas de “Sonic”, adaptación al cine de la mascota de la empresa de videojuegos Sega que en su momento fue el rival de Super Mario.

Luisito Comunica en exclusiva para El Comercio En diálogo con El Comercio, el influencer Luisito Comunica nos habla sobre volver a interpretar al personaje de videojuegos en la película de Paramount Pictures.

La cinta llegó poco antes de que la pandemia del Covid-19 golpeara al mundo, por lo que su potencial alcance quedó limitado. Pero aun así, estuvo en el top 5 de las películas más taquilleras de ese año. Para este 2022, con la secuela, las expectativas son altas.

“En este caso, que ya están las cosas un poquito más bajo control gracias al destino, me da mucha intriga cuántas semanas va a estar en cartelera ‘Sonic 2′. Yo apuesto a que va a estar en cartelera un ratote, va a estar incluso meses. Lo tiene todo, es una película muy, muy icónica”, sostuvo el influencer de 31 años en una entrevista vía Zoom con El Comercio.

¿Segunda oportunidad o revancha?

Luisito nos dijo al principio que no es particularmente exigente consigo mismo, pero eso no significa que se haya descuidado en este segundo ‘stage’ donde tiene la oportunidad de ponerle la voz al personaje. Él tiene una voz muy característica, que apunta a lo agudo antes que a lo grave, como la de un dibujo animado en cierto modo. Y por su actitud lúdica, podríamos decir que hay algo de Sonic en él.

“De doblar a Sonic, mi parte favorita fue poder reforzar un poquito el trabajo que hicimos en la película pasada. Obviamente, en la otra el trabajo quedó muy bien. Pero al ver la película —la vi varias veces— habían cositas que, me daba cuenta, hubieran quedado mejor con otra entonación o decirlo de otra manera. En esta segunda entrega, creo que lo más padre es poder tener otra oportunidad para poder representar a Sonic y arreglar esos pequeños detallitos que yo noté la vez pasada. Y, en efecto, creo que el resultado es mucho mejor, y me emociona mucho ya que la gente la vaya a ver”, sostuvo.

—¿Podríamos decir que esta película es tu revancha?

Pues no sé si revancha, no. Ultimadamente, el bien común es por la película de “Sonic”, y que le vaya bien. Creo que ese es un mood (humor) muy cool en el que entras dentro de una producción colectiva así de grande. Por lo general yo soy independiente, trabajes en lo que trabajes te beneficia o te afecta directamente. En cambio, en una producción en equipo así de grande, pues entras bastante en la sintonía de que eres una muy pequeña parte del equipo. Pero por tu desempeñó puede funcionar todo lo demás. (...) Saber que todo es para que le vaya bien a la peli, en la cual no solo yo, sino cientos de personas trabajaron muy duro.

La lista de Luisito: comida peruana infaltable

Además de ganarse la vida con el contenido por internet, desde hace unos años Luisito Comunica invierte su dinero de diversas maneras. Uno de los rubros que más le atrae es la gastronomía, tal y como lo prueban los videos donde viaja por el mundo y prueba lo que encuentra, sea en restaurantes o en la calle. Él fundó Bolichera 21, restaurante de comida peruana fusión situado en el Distrito Federal de México. Aprovechamos esta entrevista para preguntarle sus tres platos peruanos favoritos.

Causa rellena: “Es algo que me flipa, delicioso. Me encanta toda la composición”.

Chifa: “Me resulta fascinante cómo la gente, incluso para desayunar, lo toma con su café bien negro”.

Cebiche: “Se puede mezclar de tantas maneras, se puede hacer tanta magia que es simplemente brutal”.

La trama

En “Sonic 2″, el erizo que da nombre a la película continúa con su vida en el pequeño pueblo de Green Hills. No obstante, la vida pacífica no es suficiente para él, busca aventuras, lo cual pone en aprietos a su humano protector, Tom (James Marsden).

Pero el verdadero peligro yace en el retorno del Doctor Robotnik (Jim Carrey), que entra en contacto con una criatura capaz de hacerle frente a la velocidad del erizo. Se trata de Knuckles, equidna de gran fortaleza física.

Más sobre Sonic Un estreno para todos "Sonic 2" llega a los cines el jueves 7 de abril. La película tendrá versión hablada al español, con voz Luisito, y subtitulada. En la versión de audio original, Sonic es interpretado por Ben Schwartz. Estará disponible en pantallas regulares, además de XD, salas 4DX y Dolby Digital.

Si te interesa Sonic, revisa la historia de Jim Carrey