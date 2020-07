CAFU empezó a dibujar cómics desde que tenía 3 o 4 años. Recuerda que su casa siempre estaba llena de dibujos suyos. Muy joven encontró su primer trabajo como ilustrador en el diario “El Mundo”, de España. Y comenzó a considerar que su pasión era una carrera viable. Visitó conferencias y congresos, ferias y convenciones donde se dedicó a mostrar sus dibujos y a conocer guionistas. Así obtuvo su primer trabajo en el mercado estadounidense y pocos años después, con solo 21 años, fue contratado por Marvel, luego pasó a DC, dibujó para editoriales en Francia y ahora ha sido contratado de forma exclusiva para darle vida en viñetas al héroe más popular de Marvel, Iron Man.

Al momento de esta entrevista, el artista acababa de terminar el tercer número de las diez entregas que tendrá el nuevo Iron Man y que significará un homenaje a las historias clásicas del personaje.

-¿Qué cambios va a tener el nuevo Iron Man a nivel visual?

La idea principal de esta serie de Iron Man es una vuelta a los orígenes del personaje al que estamos acostumbrados. Será un poco como lo vimos en los ochentas o setentas, ese Iron Man clásico con la armadura roja y dorada, con el pelo largo, rememorando actores como Burt Reynolds. Además, el guionista está tirando mucho para ese lado y quiere darle una característica muy retro haciéndole homenaje a toda esa época, en la que Iron Man era un poco más sencillo del que tenemos hoy en día en el que la escalada tecnológica de los cómics ha sido imparable.

Nueva imagen de Iron Man diseñada por Cafu

-¿Se trata de un remake? ¿De una nueva historia de origen?

Es una continuación de lo que ha venido haciendo Dan Slott. Vamos a empezar de cero sin contar el origen del personaje, simplemente continuando todo lo que ha venido pasando en los últimos años, pero hay un momento en el que el mismo Tony Stark intenta recuperar un poco aquella sencillez de sus primeras aventuras y él mismo lo llega a expresar en los cómics con cambio de armadura, un cambio de su ambiente. Es como que quiere reiniciar toda su vida y vamos a utilizar esa excusa para volver a llevar Iron Man a sus raíces.

-¿Cómo es el proceso de elaboración de un cómic?

Depende un poco del guionista. Pero es verdad que en el cómic americano hay un sistema bastante bien engrasado y hay una forma concreta de trabajo. Los guionistas tienden a escribir de la misma manera, suele ser una descripción por páginas o en concreto información de cada viñeta. Eso es lo que tú, como ilustrador, recibes. Y ya teniendo esa información debes pasarlo a imágenes, elegir planos, ritmos de narración para hacer que todo se entienda perfectamente. Pero también puede darse el caso de un guionista más del tipo de Allan More, que sabe muy bien lo que quiere y que ha pensado mucho en la estética visual. Entonces te pueden dar más ideas en cuanto a la composición de viñetas y al acting de los personajes. En general se suele dar bastante libertad a los dibujantes y se compartimenta mucho el trabajo con los guionistas. Cuando se acaba el trabajo, todo queda en manos del dibujante, como que nos quedamos cada uno en nuestra parcela de trabajo.

Hulk por Cafu

-¿Qué peso tiene la ilustración en el éxito o el fracaso de un cómic?

Pues mucho. Si es un ilustrador de mucho peso yo te diría que él solo puede levantar un cómic. Hay casos en el que el mismo dibujante representa una estética en el mundo del cómic haciendo que la compañía del guionista sea secundaria. Christopher Cantwell, el guionista con el que trabajo esta nueva entrega, viene del mundo de las películas y de las series. Yo vengo un poco de Valiant Comics. Espero que el equipo que hagamos sea atractivo para los lectores.

-¿Cuánto influye lo que ha pasado en las películas y el éxito del universo cinematográfico en las -nuevas historias de los cómics?

Yo diría que gracias a lo que le ha pasado a Tony Stark en las películas ahora hay un poco más de libertad y se puede trabajar ya un poco sin mirar lo que está pasando en las películas. Y esa libertad es la que hizo que Christopher Cantwell planteara su idea a Marvel. Cantwell es fanático de ese concepto clásico de Iron Man y cuando me presentaron la idea hace siete meses me gustó muchísimo, porque esta es la versión que he disfrutado más y me parece que es la más icónica. Aunque sea una vuelta a los orígenes, creo que puede ser un enfoque fresco.

Vengadores por Cafu

-¿Cuál es tu superhéroe favorito?

Spiderman y Superman. Sobre todo por sus alter egos, Peter Parker y Clark Kent. Son los tipos de buen corazón. Siempre me he sentido identificado con los personajes que son buenas personas más que con los héroes más famosos como Wolverine o Batman. A mí me gusta más del otro tipo.

-¿Qué tanto influye la psicología del personaje en tu trabajo como ilustrador?

Siempre influye, sobre todo de un personaje que conocemos tan bien. En el caso de Marvel y de Iron Man, llevo toda mi vida rodeado de sus historias, de juguetes, de series de televisión, de cómics. Tengo en mi cabeza una idea perfecta de cómo es ese personaje y sale un poco natural cuando estás dibujando. Sabes naturalmente cómo reacciona Tony Stark en cada situación, cómo debería moverse, sus gestos, absolutamente todo. Pero, es verdad que estoy tratando de potenciar en mis cómics el acting, que es como si estuvieras dirigiendo actores para interpretar una escena. Es algo importante en el caso de los personajes de Marvel que son bastante profundos con personalidades muy definidas.

El ilustrador español Carlos Alberto Fernández Urbano ha trabajado dibujando héroes para Marvel y DC.

¿Qué opinas de la rivalidad entre fanáticos de Marvel y DC?

Yo creo que es algo que puede añadir un poco de entretenimiento a esta industria. Es como en el mundo del deporte. En España tenemos la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid y es algo que entretiene mucho a la gente. Siempre le añade un plus a cualquier industria de entretenimiento tener alguien que es tu oponente o tu “enemigo” así que entiendo que haya gente a la que le parezca muy divertido. Pero en mi caso yo no hago distinciones entre una editorial y otra porque a mí lo que me ha gustado toda la vida son los superhéroes y mis favoritos son uno de cada uno.

-¿A qué se debe el inmenso auge de la popularidad de los superhéroes en los últimos años?

Lo primero que habría que analizar es por qué los cómics de superhéroes han conectado siempre con facilidad con todo tipo de público. Y creo que es porque engloban la fantasía y la ciencia ficción en un solo universo. En mi caso he llegado a dibujar desde dinosaurios hasta naves espaciales. Es un género que engloba absolutamente todo, entonces el potencial que tiene para contar historias en el cine es enorme. Pero, claro, lo que había que conseguir era que técnicamente el cine pudiera explotar este tipo de historias ahora ya con los efectos especiales que tenemos. No sabría decirte si esta popularidad bruta se debió a algo milagroso o al talento de Kevin Feige que supo trasladar la continuidad de los cómics al cine. Podría haberse hecho y no gustarle a nadie, pero se hizo muy bien.

-¿Por qué crees que a DC no le va tan bien como a Marvel en sus películas?

Yo te diría que DC ha tenido un problema muy gordo que es el éxito de Marvel, nadie podía esperarse tanto éxito para Marvel. Llegar a un punto como el éxito de Infinity War y que sea la película más taquillera de la historia era algo que solo podríamos soñar hace unos años. Eso ha cambiado las reglas en el cine norteamericano. Y eso ha pillado a DC a contrapaso y Marvel lo ha adelantado y se ha puesto en primera posición con mucha diferencia. Yo creo que toda esa presión que ha tenido DC le ha jugado un poco en contra. Es verdad que Marvel ha abierto el camino pero DC ha tratado de emular ese camino. Creo que DC tiene historias y un estilo de hacerlas muy concreto que si saben explotar lo pondrían a la altura de Marvel. Está tratando de hacerlo ahora con ese multiverso de DC y lo están tratando de explotar tanto en televisión como el cine, creo que esa es la verdadera puerta para mostrarle a la gente lo que es DC y cómo se diferencia de las historias de Marvel.

