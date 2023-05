El poeta chileno Raúl Zurita recogió este miércoles en Granada (España) el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca como un “homenaje de amor y solidaridad”, que hizo extensivo a los desaparecidos y las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939).

Zurita (Santiago de Chile, 1950) inició su intervención con la lectura de su poema “Guárdame en ti” y dedicó el premio a su madre, que a sus 99 años, “postrada pero lúcida”, apenas puede hablar con claridad.

En su discurso, salpicado de referencias lorquianas, especialmente a “Eran las cinco en punto de la tarde” del poema “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, Zurita agradeció haber sido premiado “en nombre de un desaparecido”, Federico García Lorca, el poeta español que fue fusilado durante la guerra pero cuyos restos aún no han sido encontrados.

El premiado relató cómo se lo comunicó a su madre. “Le acerqué mis labios y le dije: Me han dado el premio. Entonces, ella alzó su cabeza, me miró y con la voz clara y fuerte me respondió: A las cinco de la tarde. Eran las cinco de la tarde en punto”.

En la designación de Zurita, el jurado destacó su “personalísimo lirismo, que conjuga una dimensión política y social con una sensibilidad particular hacia la naturaleza, y una práctica poética que ensancha los límites del género con performance y diversas maneras de experimentación”.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se refirió a Zurita como, “probablemente, el mayor poeta vivo en todas las lenguas”, con una obra que permite “cruzar el océano Atlántico para unir las dos orillas, como ya hicieron Neruda y Lorca”.

A esta decimonovena edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, dotado con 20.000 euros, concurrieron 36 candidatos de 15 nacionalidades.

En ediciones anteriores el premio recayó en otros poetas latinoamericanos como la venezolana Yolanda Pantin (2020), el colombiano Darío Jaramillo (2018), la uruguaya Ida Vitale (2016), el venezolano Rafael Cadenas, el mexicano Eduardo Lizalde (2013), la cubana Fina García Marruz (2011), la peruana Blanca Varela (2006) y el mexicano José Emilio Pacheco (2005).

Raúl Zurita ha recibido anteriormente galardones como el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Nacional de Literatura en Chile y el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

