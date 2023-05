Tina Turner murió este miércoles a la edad de 83 años. Temas como “Proud Mary” y “What’s Love Got to Do with It” la convirtieron en un ícono de la música y referente para artistas más contemporáneas como Beyoncé. Aunque son muchos los artículos, libros y canciones que se han escrito en su honor, en esta nota te recomendamos cuatro películas disponibles en streaming que te ayudarán a entender el porqué de su importancia.

¿De qué murió Tina Turner?

El fallecimiento de la cantante se comunicó el 24 de mayo a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Con profunda tristeza anunciamos la muerte de Tina Turner”, dice el comunicado acompañado por una foto en blanco y negro de la cantante que, con su voz inconfundible, conquistó ocho premios Grammy.

“Con su música y su pasión sin límites por la vida, ella encantó a millones de fanáticos en el mundo e inspiró a las estrellas del futuro”.

“Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja su mayor trabajo: su música”, agrega el texto. “Tina, te vamos a extrañar mucho”.

De acuerdos con medios de comunicación, la cantante falleció en Suiza, donde residía junto a su marido. No se han dado detalles específicos del motivo de su muerte.

La carrera de Tina Turner

La carrera de la artista tomó otros rumbos a finales de la década del 70. En julio de 1976, Tina escapó a escondidas de la habitación del hotel de Dallas, Texas, que compartía con su marido, el cantante Ike Turner, quien la maltrató física y psicológicamente durante muchos años.

La pareja se había conocido 20 años antes en Saint-Louis (Misuri, centro). Tina, que todavía se llamaba Anna Mae Bullock, tenía solo 16 años y cantaba para “Kings of Rythm”, el grupo de blues de Ike Turner, ocho años mayor que ella.

Con Ike, Tina, nacida en Nutbush, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939, escapa a su destino como hija de trabajadores divorciados, colocada a temprana edad como empleada doméstica. Pero también descubre la violencia de un hombre que decide todo y la hace cambiar de nombre y apellido. “The Ike and Tina Turner Revue” se convirtió en una de las bandas negras más populares del país en la década de 1960.

A puertas de los ochenta, tras lograr separarse de su violento marido, Tina regresa al escenario junto a gigantes como Mick Jagger, Rod Stewart y David Bowie. Y así se transforma en un ícono del rock

En 1983, Tina retoma un éxito de 1971, “Let’s stay together”, que marcó su resurrección. Pero no fue hasta que esa canción ocupó el sexto lugar en las listas de éxitos en el Reino Unido que el sencillo finalmente se lanzó en Estados Unidos.

El año siguiente es el de la consagración con el disco “Private Dancer”, cuya autoría está firmada por el guitarrista Mark Knopfler (Dire Straits).

Con “What’s Love Got To Do With It”, Tina finalmente llega a la cima de las listas de éxitos en su país natal.

Películas de Tina Turner para ver en streaming

1 What's Love Got To Do (1993) ¿Dónde ver? Star Plus Dirigida por Brian Gibson, esta película está basada en la autobiografía "Tina" de 1986. Con la brillante Angela Bassett en el rol de Tina Turner y Laurence Fishburne interpretando a Ike Turner, esta cinta nos adentra en la tormentosa relación de la que debió escapar la cantante para renacer luego con su música y armar una carrera en solitario que la llevó a ganar 8 Grammy y presentarse ante más de 200 millones de personas en concierto. 2 Tina (2021) ¿Dónde ver? HBO Max Documental de 118 minutos que reconstruye la vida artística y personal de Tina Turner, pero que causó especial impacto en su estreno al tenerla a ella a sus casi ochenta años (en el momento de rodaje) contando en primera persona lo que debió enfrentar. El documental incluye los audios originales del reportaje que le dio en diciembre de 1981 a la revista "People" y donde denunció por primera vez los abusos de Ike Turner. La dirección es de Dan Lindsay y T. J. Martin. Angela Bassett, Oprah Winfrey y Katori Hall también dan sus testimonios. 3 Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno (1985) ¿Dónde ver? Prime Video Al relanzar su carrera en solitario, Tina Turner también empezó a explorar su faceta actoral. Así, triunfó en el cine en 1985 en la tercera cinta de "Mad Max", con Mel Gibson. Allí interpretó a la Tía Ama (Aunty Entity), quien es la ama y señora de Negociudad. 4 Tommy (1975) ¿Dónde ver? HBO Max Tras iniciar su carrera en solitario, Inglaterra se vuelve un segundo hogar para Tina Turner, allí inicia su carrera en el cine, con "Tommy" (1975), la ópera rock de los británicos pioneros del movimiento mod, The Who. En la cinta ella tiene el famoso tema "Acid Queen".

(Con información de AFP)