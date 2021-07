Conforme a los criterios de Saber más

Así como la selección de Ricardo Gareca ha sorprendido gratamente con algunos nuevos nombres –Marcos López, Jhilmar Lora, Raziel García–, en la cancha literaria peruana también se siente el recambio. La muestra es el libro “Selección peruana 2015-2021”, una antología de relatos de algunas de las plumas más interesantes de los años recientes.

Se trata de un proyecto que la editorial Estruendomudo repite tras el realizado en el 2007 (un equipo conformado por Santiago Roncagliolo, Sergio Galarza, Alexis Iparraguirre, Carlos Yushimito y más) y otro en el 2015 (que incluía a Katya Adaui, Claudia Ulloa, Francisco Ángeles, Gabriela Wiener, Daniel Alarcón, entre otros). El DT encargado de esta última entrega fue el escritor Ricardo Sumalavia, y él mismo ha confeccionado la oncena de esta nueva edición.

La componen ahora María José Caro, Cristhian Briceño, Stuart Flores, Gimena Vartu, Romina Paredes, Charlie Becerra, Yero Chuquicaña, J. J. Maldonado, Luis Francisco Palomino, Malena Newton y Andrea Rivera Carrillo. La mayor de la lista nació en 1985; la menor, en 1996. Sangre nueva para estos tiempos cambiantes.

El escritor Ricardo Sumalavia ha sido el encargado de armar la oncena de "Selección peruana 2015-2021". (Foto: César Campos)

SISTEMA DE JUEGO

Como bien indica Sumalavia en el texto de presentación del libro, el planteamiento lúdico y futbolístico de incluir a once participantes ha dejado a varias otras figuras que pudieron estar. Él las menciona con nombre y apellido: Miluska Benavides, Giacomo Roncagliolo, Karen Luy de Aliaga, Lenin Heredia Mimbela, etc. Una prueba de que esta selección no es necesariamente canónica y de que hay propuestas de sobra.

Como fuese, los relatos incluidos en “Selección peruana 2015-2021” ofrecen una diversidad inquietante: allí encontramos la mirada infantil que plantea María José Caro, la perturbadora oscuridad y el absurdo de Cristhian Briceño, la visión femenina explorada por Romina Paredes, o las referencias cinéfilas y de género rastreables en la narrativa de Yero Chuquicaña o J. J. Maldonado.

En todo caso, ¿Qué unifica o distingue a estas figuras de la novísima literatura peruana? Se pueden detectar algunos puntos en común. Por ejemplo, como oportunamente subraya el antologador, que todos sus integrantes vivan en el Perú, razón por la cual la cuestión migrante no parece tener demasiada gravitación en sus cuentos.

Un punto más: la consolidación de las mujeres, cada vez con una obra de mayor visibilidad y repercusión, asunto tan necesario. Por otra parte, se percibe que hay temáticas que parecen menos visitadas, como el caso de la violencia política, prácticamente desapercibida en esta nueva generación de escritores y escritoras.

Además, en tiempos de pandemia, virtualidad y acciones remotas, las figuras seleccionadas coinciden en resaltar el papel que juegan los medios digitales como vías de difusión y desarrollo de su obra, así como la necesidad de que los medios de distribución de sus producciones se descentralicen y abandonen las dinámicas que creíamos tradicionales.

Mención aparte, pero necesaria: la publicación de “Selección peruana 2015-2021” marca también la entrega número 100 de la serie narrativa de Estruendomudo. Precisa alineación de astros para seguir celebrando las letras peruanas. Enhorabuena.

“Selección peruana 2015-2021″

Varios autores

Páginas: 246

Editorial: Estruendomudo