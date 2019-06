Un libro sobre las entrañas ocultas de Airbnb y otras dos lecturas para la semana

“Airbnb: la ciudad uberizada”



Autor: Ian Brossat

Ensayo

Páginas: 148

Editorial: Katakrak

Las llamadas “economías colaborativas” están de moda. El siglo XXI está discurriendo mientras viajamos en taxi de Uber y scooters de Grin, enviamos recados por Glovo, pedimos comida en Rappi. Y también mientras rentamos viviendas temporales por Airbnb, la polémica plataforma de la que se ocupa este libro.

Polémica porque, aunque suele presentarse como una revolucionaria y amable herramienta que nos libra de intermediarios, en realidad oculta una mecánica perversa, maquillada como con un filtro de Instagram (otro emblema de nuestros tiempos). Y es que existe una serie de aspectos que convierten a Airbnb en una empresa de la cual desconfiar: desde sospechosos casos de lobby con el poder y evasión de impuestos, hasta problemas más cotidianos, como las molestias vecinales y el maltrato de los predios.

El libro está escrito sobre el caso particular de París, pues la capital francesa –como uno de los principales destinos turísticos del mundo– viene sufriendo la desfiguración de su paisaje de forma radical. Y quien lo escribe es Ian Brossat, teniente alcalde parisino, que ciertamente analiza la situación con vehemencia y activismo, pero no por ello desprovisto de análisis sesudo y mucha información y data dura sobre el impacto de esta plataforma. De forma lateral a la reflexión sobre este modelo de negocio se tocan otros temas como la gentrificación o la turistificación de nuestras urbes. Problemas que, si no atendemos a tiempo, podrían cambiar la fisonomía de las ciudades de forma irreversible.

“Jodorowsky: el cine como viaje”



Autor: José Carlos Cabrejo

Crítica

Páginas: 216

Editorial: Universidad de Lima

No se ha escrito mucho sobre el chileno Alejandro Jodorowsky (Tocopilla, 1929). O al menos no lo suficiente. Un poco de ese vacío es el que se encarga de llenar este conjunto de textos, que tiene como gran desafío aclarar el trabajo de un cineasta complejo y desafiante, “ordenando lo que parece caótico y atropellado, e iluminando lo que parece oscuro y arbitrario”, según palabras de Udo Jacobs, encargado del prólogo del libro.

La mecánica para abordar su obra se dispone de forma cronológica, en cuatro etapas: la primera dedicada a sus trabajos tempranos, entre los años 50 y 60; una segunda que se ocupa de los 70, incluyendo las que probablemente sean sus obras maestras o por lo menos las más populares –“El Topo” (1970) y “La montaña sagrada” (1973)–; la tercera que repasa su filmografía de los 80 y 90; y la última dedicada al siglo XXI, en la que predominan trabajos de corte autoficcional como “La danza de la realidad” (2013).

Todo el análisis, además, está atravesado por el concepto del viaje, no solo en el sentido del desplazamiento, sino en la idea del ‘trip’ lisérgico y alucinado que caracteriza la creación excesiva y desbordante de un autor todavía por descubrir.

“Este libro no es acerca de ti”



Autora: Rocío Diestra

Ilustrado

Páginas: 128

Editorial: Lumen

Esta es la historia casi arquetípica de un enamoramiento, una relación, su enfriamiento y, por supuesto, su trágico final. Pero es, sobre todo, la historia de la joven protagonista, más que de su pareja (como señala en el título, como una declaración de principios).

Ahora bien, sería inexacto decir que es un relato con una línea narrativa clara. Lo que propone Diestra es, más bien, una serie de viñetas independientes, que recogen experiencias dispersas y precisas, emociones y sensaciones. El trazo es sencillo, de un blanco y negro invadido por el rojo, que acentúa una cursilería que aborda sin empachos, con la suficiente actitud para no ser impostada. La honestidad se agradece, por supuesto.

Donde sí decae es en sus pasajes aleccionadores, en los que se deja ganar por la moraleja y se aleja de su preferible actitud desfachatada, fresca. Aquella consciente de la naturaleza ambigua del corazón y de sus yerros y contradicciones. Por ahí pasa su verdadero acierto.