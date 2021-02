Vida personal

Para superar las críticas y las presiones de su profesión, además de lidiar con sus temas personales, la periodista dijo a “Cosas” que cuenta con el apoyo de un especialista. “Hay una frase de mi terapeuta que me cambió la vida: “Mucho cuidado con tus diálogos internos, ¿qué es lo que te dices todos los días antes de salir a trabajar, a la calle o cuando te despiertas y te miras al espejo por primera vez en la mañana?”. A partir de esa frase, empecé a rodearme de gente con pensamiento positivo (...)”.

Como toda profesional dedicada, confirma además que ha tenido que hacer muchos sacrificios, sobre todo aquellos relacionados a la maternidad. “Yo no tengo hijos (...) postergué mucho la maternidad y, luego, pensé muchas veces si todavía debería o no ser mamá. Pero entendí que había elegido cada paso en mi vida. En esos diálogos internos en los que a veces me suelo refugiar, la decisión de no tener hijos está tomada. Ha sido una elección de vida también”, concluye.

La última edición de la revista Cosas, con la entrevista a Huertas, ya se encuentra a la venta.

