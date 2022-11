Dos décadas atrás, latinoamericanos y españoles vivimos una extraña época llena de romance y desgarro emocional. El síndrome colectivo del corazón roto tuvo una banda sonora compuesta por las voces de Sin Bandera, Bacilos o Reik; baluartes de la nostalgia dosmilera. Dentro de ese grupo de artistas, el representante más joven fue Alex Ubago que, con tan solo 20 años, posicionó su canción “Sin miedo a nada” (popularmente recordada por el estribillo “Me muero por conocerte”), en la cima de las listas.

Cinco álbumes y dos Grammys Latinos después, el español publicó su última producción discográfica “20 años”, una regrabación de sus mayores éxitos musicales como “A gritos de esperanza”, “Sigo aquí” y “Me arrepiento”. A propósito de este disco llega al Perú para brindar un concierto en el Arena Perú este 24 de noviembre. En entrevista con El Comercio, Ubago habla sobre sus primeros años en la música, la mujer que inspiró la composición de su primer álbum, su admiración por Pablo Milanés, y más.

“Me siento en mi mejor momento. Estoy muy agradecido con la vida por todo lo que me ha dado: salud, hijos y mi esposa. Por la parte artística, estoy agradecido de haber podido cumplir mi sueño de dedicarme a la música y hoy poder seguir aquí, tocando en Lima y compartiendo lo que más me apasiona. Soy muy afortunado”.

— Haciendo una retrospectiva, ¿cómo describirías ahora al Alex Ubago que disfrutaba del éxito a tan corta edad?

Era un chico más tímido, traviesillo y juguetón. ‘Cachoncho’ [divertido], como diríamos en España. Tenía fama de ser un tipo depresivo por el tipo de música que hacía, y nada más lejos de eso. Tengo mucho sentido del humor, y es verdad que con mis canciones sacaba mi lado más sentimental y melancólico, pero cuando empezaba tenía muchísima ilusión, era muy sencillo y cariñoso.

— Compusiste tu primer álbum “Qué pides tú” inspirado en un romance que tuviste aquella época. ¿Lograste verla nuevamente para agradecerle?

Sí. Mis primeras canciones las escribí a una chica que fue mi primer amor de verdad y mantengo contacto con ella. Somos amigos, tampoco es que nos veamos mucho, pero guardo cariñosamente el recuerdo de aquella primera época, de las primeras canciones que surgieron de una manera muy natural. Fueron los comienzos de un viaje que me ha llevado a muchos lugares y muchos momentos maravillosos gracias a los temas que inspiró esta persona.

— Como lo comentas, tu éxito fue muy orgánico, algo extraño para la época. Hoy ya es común que jóvenes artistas surjan en redes sociales.

Estoy de acuerdo. Es verdad que cuando empecé las cosas funcionaban de otra manera, ha cambiado mucho la industria musical en muchos sentidos, además de la llegada de la tecnología, las plataformas digitales, la manera de hacer llegar música a la gente, etc. Las redes sociales también han cambiado mucho las reglas del juego. A mí me ficharon porque mi demo llegó a la mano de un manager. Ahora TikTok está cambiando mucho la película, y surgen muchos artistas de manera muy natural y espontánea. Es un red social que me gusta porque la gente valora que el contenido sea natural, sin muchos artificios, eso lo hace interesante.

Yo me mantengo bastante fiel a mi estilo, no me veo haciendo reguetón. Si bien es bonito actualizarse, siento que no tiene sentido hacer música urbana solo porque está de moda". Alex Ubago , cantautor.

— Ahora muchos artistas lanzan música dirigida a esa plataforma y así calar en el público joven. ¿Te sentiste tentado también?

No, yo no sé hacer eso. Bastante tengo con que mis canciones no pasen los tres minutos y medio. Estoy en un proceso de aprender, pero a la hora de componer no puedo. Quizá estoy muy acostumbrado a estructurar mis canciones como típicamente se ha hecho en las baladas pop: estrofa, precoro y coro; he tratado de romper con eso y hacer cosas diferentes, pero no quisiera componer por una plataforma.

Alex Ubago llega por segunda vez al Perú para brindar un íntimo concierto donde repasará sus mayores éxitos de los últimos 20 años. / Hugo Pérez

— Pero sí has experimentado con ritmos más urbanos. Tienes una canción de reguetón con Mike Bahía llamada “Si tú te vas”.

Para mí fue una experiencia maravillosa grabar con Mike, pero fue algo puntual. Yo no me veo haciendo música urbana, aunque quién sabe, quizá dentro de unos años volvamos a hablar porque lancé un disco urbano. Aunque lo que sí me veo haciendo es fusionar mi música con tendencias e influencias nuevas. La colaboración para “Si tú te vas” no la llamaría reguetón, tiene ritmo de dembow, pero la melodía se fusiona con el romanticismo. Yo me mantengo bastante fiel a mi estilo, no me veo haciendo reguetón. Si bien es bonito actualizarse, siento que no tiene sentido hacer música urbana solo porque está de moda, yo quiero ser fiel a lo que me dicte el corazón y a lo que me nace cuando me siento a componer.

— Por otro lado, lamentaste bastante la muerte de Pablo Milanés en redes sociales, ¿tuviste alguna inspiración de él?

Sí, especialmente en mis primeros años cuando empezaba a tocar la guitarra. Junto a mi mejor amigo de la infancia, Pedro, nos enamoramos de la música e hicimos nuestras primeras canciones mientras escuchábamos a Pablo y Silvio Rodríguez, cantautores de aquella época que marcaron mi visión de hacer música y crear mis composiciones.

— Finalmente, ¿qué podrán encontrar tus fanáticos peruanos en este próximo concierto?

Este jueves 24 haré un recorrido por toda mi carrera, por un viaje que las canciones más importantes que me trajeron hasta aquí en estos 20 años. Prácticamente es un concierto de singles, hay momentos de mucha energía, y otros más íntimos donde toco el piano o la guitarra. Es un show con mucha fuerza, aunque no somos muchos en el escenario, porque venimos en formato de trío con mi banda compuesta por mi pianista y el baterista, pero en general, estamos muy emocionados de celebrar juntos.