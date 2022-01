Conforme a los criterios de Saber más

En 2007, al compositor, saxofonista y productor musical Gonzalo Polar, una conocida empresa cervecera le encargó crear una canción de aliento para la Selección Peruana de Fútbol. El tema debía llegar al corazón del hincha y ser abrazado por este, debía alcanzar el éxito de su anterior entrega “Sudemos la camiseta”, pero sonar completamente diferente. El reto era enorme. Para que la inspiración empezara a fluir, el creativo sacó de la mochila de sus recuerdos futboleros los momentos más intensos y emotivos, como la primera vez que acompañó a su padre al Estadio Nacional para ver un encuentro entre Perú y Chile en el marco de la Copa América 1975. Aquella vez, con un gol de media chalaca de Juan Carlos Oblitas, los seleccionados peruanos se impusieron a sus rivales.

/ Lo vibra cada peruano, se siente en cada rincón, pronto el Perú se une para soñar detrás de un balón. Juntemos nuestras gargantas, gritemos con emoción, que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón /









“Esta canción fue un encargo de Backus para las eliminatorias del Mundial 2010 ( Sudáfrica). Roberto Benavides, de la agencia de publicidad Causa, a quien ya conocía, me dijo que mi anterior canción, ‘Salvemos la camiseta’ (2004), había salido muy bien, que les había encantado, y que por ese motivo le había sugerido a la empresa cervecera, que yo componga el tema. Y bacán porque es mi chamba. Recuerdo que no me dio detalles, solo me dijo que creara una canción de aliento”, destaca Polar.

“Puro corazón”

Basándose en ese escueto y claro mensaje, el productor musical se encerró una tarde en su estudio y sacó a relucir su corazón y espíritu futboleros, pero sobre todo blanquirrojo.

“Felizmente me gusta el fútbol, la selección y compartía esa frustración que todos teníamos de no ver al Perú en un Mundial. Así que la inspiración estaba en el aire. Me acuerdo perfectamente del momento en que la compuse. Como soy músico de jazz, saxofonista y me he educado en una escuela de música, tengo algunos recursos para utilizar, un abanico de posibilidades y de complejidad; pero en este caso era una canción para hinchas de fútbol, cero sofisticación y puro corazón”, detalla el creativo.

“Me metí al estudio, grabé el sonido de un bombo y dije: ‘esto lo voy a componer tarareando, sin instrumentos’. Y una vez que tuve la melodía, que la cree con ese bombo que me sonaba todo el tiempo para no olvidarme que estaba componiendo para una barra futbolera, empecé a escribir la letra. Y así fui avanzando”, añade.

Gonzalo Polar es hincha de Universitario de Deportes, pero al componer para la selección deslinda sus sentimientos por el club crema. Lo dejó claro en “Sudemos la camiseta”, cuando entre sus líneas escribió: “Luchemos juntos con garra y corazón”, haciendo alusión a los equipos de la U y Alianza Lima.

“Es bonito cuando te convocan para algo así porque te lleva a distintos momentos, gratos y también tristes: como el día en que Perú perdió 5-1 ante Polonia y quedó eliminado del Mundial de España 1982. En el quinto gol me fui a llorar a mi cuarto al ver tanta humillación. Y todos esos sentimientos están reflejados en este tema, y estoy seguro que la gente percibe que quien lo ha escrito, realmente sentía lo que escribía. Es bien loco porque es un proceso emocional, pero a la vez racional”, enfatiza Polar tras narrar un hecho circunstancial que obligó a realizar un cambio en la letra del esperanzador tema.

“ Ya tenía la composición lista cuando ocurrió el terremoto de Pisco, y los empresarios de Backus me pidieron que cambie una parte de la letra. La que decía: ‘Que tiemble la tierra de tanto y tanto saltar’. Se cambió por: ‘Que estalle el planeta de tanto y tanto saltar’ ”, aclara.

Solo algunos meses después de estrenada la canción, Backus decidió no utilizarla más. Y cuando todo hacía prever que “Alienta peruano” pasaría al olvido sin el reconocimiento debido, el hincha blanquirrojo se apropió de ella para utilizarla como arma de aliento y de fe durante el último Mundial.

“Fue increíble lo que pasó, la canción se había quedado flotando, pero cuando Perú clasificó al Mundial se revitalizó. La gente la abrazó, la hizo suya. Y ese es el mejor premio que puede tener un compositor. Es mejor que un Grammy”, detalla.

Gonzalo Polar, además de componer el tema y encargarse de los arreglos, interpretó la canción. “No soy cantante, pero se trataba de una barra, entonces dije: ‘hay que cantar como hincha’. Willy Wong, que es productor, y Andrés Parodi, de la banda Los Yacks, colaboraron en los coros. Andrés también mezcló la canción. Fue un trabajo en equipo”, destaca el creativo.

“He visto llorar a gente con esta canción a la que le puse un pedazo de mis memorias. No pensé que los iba a tocar tanto, es muy bonito y emocionante. Lo vibra cada peruano, se siente en cada rincón”, subraya.

Compositor, saxofonista y productor musical Gonzalo Polar. (Foto: archivo personal de Gonzalo Polar)

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt interpreta canción de Lady Gaga

TAMBIÉN PUEDES LEER