¿Alguna vez imaginaste estar un concierto, pero metido dentro de una “jaula”? ¿O no poder moverte de tu lugar durante el show, salvo para ir al baño? Pues así se vivió el espectáculo de Armonía 10 en el Huaralino. Con un aforo reducido al 40%, ‘boxes’ que contenían a los asistentes, así como cerveza y comida; se llevó a cabo el Gran Almuerzo de Camaradería por el Bicentenario del Perú.

Así se vivió el retorno de Armonía 10

La entrada al recinto iniciaba desde las 12:00p.m. con el objetivo de que los asistentes puedan llegar desde temprano para almorzar mientras esperaban que el show de la agrupación de cumbia inicie. Fuera del gran portón del Huaralino, los fanáticos de Armonía 10 realizaban la cola con mascarillas y protectores faciales, requisitos indispensables para ingresar al lugar. Agentes del personal de fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos estuvieron atentos ante cualquier violación de los protocolos, mientras que miembros de la Policía realizaban requisas rutinarias a los asistentes en la cola.

Al ingresar, medición de temperatura y alcohol rociado en las manos; típico en estos tiempos de coronavirus. Luego, personal del Huaralino guiaba a los asistentes al ‘box’ de ocho personas que les correspondía. Cada uno de los 107 ‘boxes’ que se habilitaron para el evento estaba separado de los demás por 2 metros de distancia. Para asegurar que esta medida no se incumpla, cuatro vallas metálicas los dividían y rodeaban cuatro sillones dobles y una diminuta mesa de centro.

Armonía 10 en el Huaralino, domingo 25 de julio del 2021. Foto: César Bueno para el Grupo El Comercio.

A las 3:00p.m. la gente seguía ingresando y ya se anunciaba el próximo inicio del show de Armonía 10. Dentro, las personas se apresuraban en terminar sus platos para ponerse de pie; fuera, entonaban ansiosos la primera cumbia: “Cantinero, llegó el cervecero, póngame mis tragos, póngame mis copas, que quiero beber y beber y beber hasta morir”.

En el recinto no se permitía que los asistentes salgan de sus ‘boxes’ salvo para ir al baño y esto estaba resguardado por agentes de seguridad privados. Tanto la comida como la bebida debían ser pedidas a uno de los 25 mozos que trabajaron durante la jornada que se extendería hasta las 10:00p.m. Precisamente, por eso es que la fiesta se armaba al ritmo de la cumbia en grupos reducidos, que con el pasar de las horas y las cervezas empezaron a animarse más y más.

Al inicio el público estaba un tanto sereno, probablemente porque algunos asistentes seguían comiendo. Con el pasar de las horas, el ambiente fue in crescendo y la energía del público se hacía sentir en sus desgarradas voces. Poco a poco, las parejas empezaron a bailar y fue al ritmo de “Olvidarnos Jamás” (Tú me enseñaste las cosas lindas del amor, tú me enseñaste lo que es amarse con pasión, aquellas noches que nos hicimos el amor) que más de un grupo de amigos se tomaron de las caderas y avanzaron cual trencito al interior del ‘box’.

Armonía 10 en el Huaralino, domingo 25 de julio del 2021. Foto: César Bueno para el Grupo El Comercio.

Mientras más tiempo pasaba, la alegría en los rostros de la gente se hacía más evidente. Tanto así, que algunos olvidaron por completo volver a ponerse las mascarillas tras tomar un trago de cerveza o de gaseosa, por lo cual Armonía 10 tuvo que repetir en más de una ocasión que por favor utilicen las mascarillas para evitar posibles contagios . El personal de seguridad del evento también exigió cumplir los protocolos, pero era imposible controlar a las más de 800 personas que ya habían llegado al recinto pasadas las seis de la tarde.

Iba oscureciendo, pero las energías de la orquesta no se agotaban. Su presentación duró, tal y como estaba programado, poco más de cinco horas en las que entonaron himnos de la cumbia como “Tu amor es una trama”, “Ve y dile”, “Herido Corazón”, “Siempre pierdo en el amor” y “Dios mío, haz que me enamore”. Pasadas las 8:00 p.m. Armonía 10 se despidió de un público que francamente parecía inagotable.

Este fue el segundo evento que se realizó en el Huaralino Internacional desde que inició la pandemia. El primero fue un almuerzo de confraternidad en el que se presentó Corazón Serrano y el público también fue divido por ‘boxes’ para poder disfrutar del evento de manera segura. Juan Pablo Fernández, administrador del Huaralino, nos cuenta a continuación sobre cómo fue adaptarse a este nuevo contexto y acerca de lo que le espera de cara al próximo año.

Juan Pablo Fernandez, administrador del Huaralino.

Tras Armonía 10, el futuro del Huaralino

El Huaralino se ha reinventado con estos grandes almuerzos que realiza

Juan Pablo Fernández: Claro, ahora somos también un restaurante al aire libre con un aforo del 40%. Aunque nosotros esperamos poder realizar un concierto como los de antes, con un aforo total, el próximo año si es que las condiciones lo permiten.

¿Qué comentarios recibieron tras el primer evento que realizaron? Aquel en el que se presentó Corazón Serrano

Juan Pablo Fernández: Hemos recibido felicitaciones de todo el gremio de la música, también de las autoridades porque el evento piloto que realizamos el 3 de julio salió muy bien. Para elaborar el proyecto de reactivación de la música nos hemos tardado 3 meses, gestionando papeles tras papeles, coordinando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Cultura y demás autoridades.

Este año se cumplieron 40 años del local, ¿piensan pasar la gran celebración para el 2022?

Juan Pablo Fernández: Ya que este año cumplíamos nuestro 40 aniversario en febrero y no lo hemos podido celebrar, yo creo para el próximo año vamos a preparar una gran celebración donde esperamos contar con las más grandes orquestas de cumbia del país, como Armonía 10, Grupo 5, Corazón Serrano y otros grandes artistas nacionales.

