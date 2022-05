BTS, la famosa boyband de K-pop, está preparando su nuevo álbum “Proof”, el cual será lanzado el 10 de junio del 2022. En esa misma línea de la promoción y avances del material, este domi ngo 8 de mayo, la cuenta oficial de BTS compartió con ARMY a través de su redes el tracklist del CD1 de su próximo álbum. En esta nota te daremos a conocer las canciones que conforman la primera tracklist de las tres que componen el nuevo álbum de Bangtan.

A pocas semanas del comeback de BTS, la boyband sigue soltando nuevas piezas o avances de “Proof”. Este álbum será una recopilación y contará con dos versiones como pudimos conocer gracias a la preventa. A su vez, el material se compone de 3 CDs con diferentes playlists.

En esta ocasión BigHit, la agencia representante de BTS, reveló el tracklist #1 de Proof:

BTS: Tracklist #1 de Proof, el nuevo álbum de Bangtan | Vía: bts.bighitofficial

En el póster publicado podemos conocer 19 canciones de diferentes épocas de Bangtan que nos lleva por un recorrido y evolución de los jóvenes idols. Este primer tracklist está encabezado por “Born singer” y sigue con otros títulos como No more dream, N.O., DNA, Danger, Run, I need u, Butter, Dynamite, entre otros; terminando con “Yet to come”.

Born singer es una canción escrita por la rapline de BTS y es sumamente importante para la agrupación ya que es un agradecimiento a ARMY por el apoyo que han recibido y también una oda al trabajo duro y los tiempos difíciles que enfrentaron para poder debutar y convertirse en un grupo mundialmente reconocido en la industria musical. Aquí te compartimos Born singer:

Como se dio a conocer, el single que Bangtan Sonyeondan promocionará es el que cierra el primer tracklist bajo el nombre de”Yet to come”. El título de este nuevo álbum recopilatorio llamado Proof está basado en el nombre de la banda, la cual traducida al inglés es We are bulletproof como traducción directa del coreano Bangtan Sonyeondan. Además, esta frase fue usada por los Bangtan boys tras su debut el 13 de junio del 2013.

Asimismo, en la imagen compartida por BIGHIT MUSIC también se observa en los créditos de Yet to come, que J-Hope, Suga y RM (la rapline de BTS) han formado parte de la producción del single. Con ello ampliando sus roles y destrezas musicales cada vez más.

ARMY recibió emocionado las nuevas noticias sobre PROOF y así lo demostró en las redes compartiendo los mejores y más difíciles momentos de Bangtan a lo largo de su carrera:





#PROOF_TRACKLIST1 ♡ “[...] "Born Singer" fue revelado. Es una canción en la que tuve dificultades y personalmente puse mucho trabajo en escribirla.



Suga hyung y J-Hope (@BTS_twt) también trabajaron duro. Intentamos sentir y expresar las emociones que sentimos después de (+) pic.twitter.com/mRoypDiFdk — ARMY FORCE Perú⁷ ⟭⟬ BTS COMEBACK (@ARMYForce_Peru) May 8, 2022