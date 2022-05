BTS: ‘Yet To Come’ será la canción principal de Proof, ¿cuándo es el lanzamiento ?

Nuevas pistas y adelantos sobre el esperado comeback de BTS están saliendo a la luz. Luego de dar a conocer cómo luce Proof y qué incluye el nuevo álbum, ahora la boyband hizo oficial el anuncio del nombre del single prinicipal para promocionar su disco 2022.

La agencia que representa a BTS, BIGHIT Music, liberó este viernes el calendario para promocionar el regreso de la banda, y con ello dio a conocer la portada de su nueva canción “Yet To Come” (The most beautiful moment).

ARMY de todo el mundo no tardó en hacer tendencia el nuevo single tras el anuncio de Bangtan. Asimismo, muchos fans empezaron a relacionar el título con HYYH por la frase entre paréntesis: “The most beautiful moment” ¿Por qué?

‘Yet To Come’, canción principal de “Proof”

BTS ha dado nuevos anuncios acerca de su comeback, y ya reveló que el sencillo principal de Proof llevará el nombre de Yet to Come; con un mensaje de que probablemente hay mucho más por venir por parte de la banda surcoreana.

La revelación de la canción del álbum fue acompañada de un póster de color celeste, así como el nombre del single en letras blancas. Lo que llamó la antención de ARMY fue que debajo del título del comeback, aparece entre paréntisis “The Most Beautiful Moment”, lo que nos recuerda a la era HYYH, también conocida como “The Most Beautiful Moment in Life”.

Single lead del álbum "Proof" se llama "Yet to come". Foto: Hybe

¿Cuándo se estrena ‘Yet To Come’ de BTS?

Tanto la canción “Yet To Come” como el álbum “Proof” de BTS se estrenarán el próximo 10 de junio. Asimismo, previo al lanzamiento los idols nos estarán sorprendiendo con más avances del comeback, teasers, fotos y más sorpresas para ARMY.

Calendario de PROOF

El calendario promocional de “Proof” inicia a las 12.00 a. m. del lunes 9 de mayo (KST), con la publicación de la primera parte del tracklist. En hora de Perú, será 10.00 a. m. del domingo 8 de mayo.

5/09: Tracklist

5/17 La inspiración

5/28 Foto conceptual ( Proof )

( ) 5/31-6/2: Foto conceptual ( Door )

( ) 07/06: Sorpresa

08/06: Teaser del MV ‘Yet to Come ’

’ 09/06: Teaser 2 del MV ‘Yet to Come’

10/06: lanzamiento MV oficial ‘Yet to Come’

13/06: ??? (Sorpresa).

Calendario promocional de "Proof". Foto: Hybe