BTS, la boyband surcoreana más exitosa de la industria del K-pop, viene con buenas nuevas. Estos últimos días se han desatado rumores sobre una posible colaboración musical entre V y Jungkook, ambos integrantes de Bangtan. ARMY no ha perdido la oportunidad de especular respecto a un futuro proyecto; en esta ocasión el sustento de estos rumores parece tener sentido. En el siguiente párrafo te detallamos la razón.

Jeon Jungkook y Kim Taehyung (V) podrían tener un nuevo proyecto entre manos, todo surgió cuando ARMY comenzó a postear sus sospechas en las redes sociales ¿qué denotó los rumores? Se inició gracias a que ARMY se percató que el compositor estadounidense Brian Lee con el usuario @bleemusic14 comenzó a seguir a la cuenta oficial de BTS en Instagram al igual que a los perfiles personales de V (@thv) y Jungkook (@jungkook.97).

Brian Lee, reconocido compositor, comenzó a seguir a V, Jungkook y la cuenta oficial de BTS | Vía: Instagram

Tras esta acción en la red social, ARMY comenzó a sospechar ya que esta no era una acción aislada. Kim Taehyung, artísticamente conocido como V, logró conocer al compositor Brian Lee en Las Vegas, durante su estadía por los shows de PTD on stage. Resaltamos que no se conoce el motivo de este encuentro o si fue una reunión de naturaleza aleatoria, sin embargo; ARMY sospecha que pudo ser una reunión de trabajo.

En el perfil de Lee podemos observar la foto que se tomó junto a V:

Brian Lee ha trabajado con artistas de talla mundial como Justin Bieber, Post Malone, Cardi B, entre otras figuras célebres. Como ARMY sabe, los dos primeros artistas son muy familiares para BTS, quienes en múltiples oportunidades han coreado las canciones de Bieber y Post Malone. Por ello, no sorprendería que quisieran trabajar con el compositor detrás de estos artistas.