Buenas noticias para ARMY. Han pasado solo dos días desde que Jimin debutó en el mundo de los OST de doramas y ya alcanzó varias metas; “With you” la esperada canción del idol de BTS junto a Ha Sung Woon ha conquistado el corazón de los fans y ha tenido un gran impacto desde su lanzamiento.

La colaboración de ambos artistas lleva por nombre With You y forma parte del conmovedor drama de Our Blues. ¿Qué marcas alcanzó este single? Te contamos los récords que ha logrado hasta el momento este OST.

“With you” lidera récords en plataformas de música y video; este track ha demostrado ser todo un éxito y los seguidores de BTS y amantes del k-drama Our Blues lo celebran en las redes sociales. #WithYou #Jimin o #SungWoon son tendencias desde el día de estreno del OST.

With You alcanza el # 1 en iTunes

Apenas cuatro horas y 42 minutos después del esteno del OST, “With You” ya se había elevado al número 1 en las listas de iTunes Top Songs en al menos 100 regiones diferentes, lo que la convirtió en la canción más rápida en lograr esa meta.

Previamente este récord le pertenecía al sencillo Dynamite de BTS, el cual llegó al número 1 en varios países luego de aproximadamente 8 horas.

“With You” es una canción muy conmovedora llena de sentimiento y romance. Una balada muy melódica que sabe como tocar el corazón de sus espectadores y oyentes.

La cuenta oficial de BTS compartió la serie de canales por los cuales “With You” está disponible. Clickea en los links y te llevará directo a la aplicación o web: Melon Y Genie para Corea del Sur. Entre los canales globales están Youtube Music, Spotify y Apple Music.