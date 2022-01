Kim Seokjin, el integrante mayor de BTS, fue el foco de los medios tras realizar una donación a una organización sin fines de lucro. No es sorpresa para nadie que BTS no solo está conformado por jóvenes encantadores, talentosos y humildes sino también generosos y con consciencia social.

Cada uno de los integrantes de Bangtan han apoyado diferentes causas en distintas ocasiones. En cuanto se dan a conocer, los medios y seguidores no pierden la oportunidad de felicitar a los artistas y agradecer por su gran corazón.

Los miembros de Bangtan Sonyeondan son amantes de los animales, sobre todo de los perros. Todos y cada uno de ellos tiene como mínimo una mascota. En BTS in the soop 2, pudimos obversar más intimamente como los integrantes de Bangtan disfrutan de la compañía de Bam, el engreído de Jungkook.

El que Jin haya apoyado una organización que rescata, ofrece nuevas oportunidades y refugio a animales desamparados y sin hogar ha enternecido el corazón de ARMY. A continuación te compartimos más detalles de la donación de Jin.

¿Qué donación realizó Jin?

El intérprete de Super Tuna, quien es bastante activo cuando de apoyo a causas sociales se trata, realizó una generosa donación a Beagle Rescue Network, una organización que emplea de albergue y rescate a animales en estado de abandono o expuestos a situaciones de maltrato. Esta organización promueve la consciencia animal y se posiciona en contra de las pruebas en animales en Corea del Sur.

El pasado 13 de enero del 2022, “Beagle Rescue Network” hizo público la ayuda que Jin les ofreció, la cual comprendía una gran cantidad de comida para los perros del albergue, los cuales han sido rescatados al ser parte de pruebas de laboratorio.

Compartimos las imágenes que la organización reveló al público:

Donaciones de Jin al albergue de perros rescatados | Vía: Beagle Rescue Network

Donaciones de Jin al albergue de perros rescatados | Vía: Beagle Rescue Network

Este tipo de acciones termina por inspirar a ARMY, después de todo, es uno de los mensajes que Bangtan Sonyeondan busca difundir en su fandom. La tolerancia, empatía, amor propio y entre otros valores integran el mensaje que la boyband surcoreana ha buscado difundir desde sus inicios.

Al igual que sus compañeros, Jin está decidido a seguir apoyando causas sociales. No olvidemos que los Bangtan Boys han sido embajadores y parte de campañas de la UNICEF. Seokjin, en específico, pertenece al Club de Honor de UNICEF, una lista conformada por personas que han acumulado más 80 mil dólares o 100 millones de wones en donativos.

Esta no es la primera vez que Jin ha colaborado con organizaciones que apoyan a animales indefensos. En esta ocasión, el intérprete de “Epiphany” habría utilizado el dinero del premio ganado en el programa “You Quiz On The Block”, el pasado marzo del 2021. Este premio habría sido entregado en efectivo al artista quien recientemente habría hecho las compras respectivas para realizar las donaciones.

Jin realiza donaciones a refugio de perros rescatados de pruebas de laboratorio | Vía: Beagle Rescue Network

Beagle Rescue Network es una organización sin fines de lucro, la cual se centra en rescatar perros de raza beagle. Esta asociación sostiene que esta raza tiende a ser utilizada en mayor número para pruebas de laboratorio debido a su carácter dócil e inofensivo. BRN se encarga de sensibilizar y conscientizar a la población sobre la problemática que aqueja a esta raza de perros y al maltrato animal que se genera con estas prácticas.

Los beagle terminan siendo víctimas de las grandes industrias que buscan testear sus productos en animales para obtener la aprobación de comercio de su mercancía en distintos países. Desde luego, Seokjin es consciente de los cuidados que los perros necesitan y está seguro de querer seguir siendo parte del cambio que las nuevas generaciones buscan hacer en el mundo.

