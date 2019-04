BTS lanzó "Map of the Soul: Persona", nuevo disco con participación de Ed Sheeran y Halsey

BTS volvió a sorprender al mundo, esta vez por incluir en su nuevo álbum, "Map of the Soul: Persona", una colaboración no solo con Halsey, sino con el británico Ed Sheeran.

► BTS estrenó "Map of the Soul: Persona": un repaso a todas sus etapas musicales | VIDEO

► BTS y cinco de sus presentaciones más memorables en la televisión de Estados Unidos



Siguiendo a los exitosos discos del año pasado “Love Youserlf: Tear” y “Love Yourself: Answer”, el septeto surcoreano BTS cautivó con sus siete nuevos temas que forman parte su último disco de estudio.

El primer sencillo del disco es “Boy With Luv” con Halsey y la colaboración con Ed Sheeran se titula “Make it Right”, la cual habla sobre la autosuperación y el amor.

Asimismo, las otras cinco canciones se llaman “Mikrokosmos”, “Intro: Persona”, “Home”, “Jamais Vu” y “Dionysus”.

"Map of the Soul: Persona" está disponible en todas plataformas digitales incluyendo, Spotify y Apple Music.

Como se recuerda este 13 de abril, BTS se presentará en Saturday Night Live donde según Billboard, estrenará "Boy With Luv".

Asimismo, BTS próximamente iniciará su gira “Love Yourself: Speak Yourself”, la cual se desarrollará por América del Norte y del Sur, Europa y Asia.